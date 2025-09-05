มติ ชาติไทยพัฒนา เดินหน้า โหวต ชัยเกษม นั่งนายกฯ คนที่ 32 พร้อมรับผล

ชาติไทยพัฒนา หารือ ก่อนเข้าห้องประชุมสภา โหวตเลือกนายกฯ ระบุ ผลอย่างไรพร้อมรับ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 5 กันยายน ที่สัปปายะสภาสถาน บริเวณห้องทำงาน ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ภายในรัฐสภา นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เรียกประชุมสส.ทั้งหมดของพรรคชทพ. ประกอบด้วย นายประภัตร โพธสุธน ส.ส.สุพรรณบุรี เลขาธิการพรรค นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี นายนพดล มาตรศรี ส.ส.สุพรรณบุรี นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส.สุพรรณบุรี นายอนุชา สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม นายศุภโชค ศรีสุขจร ส.ส.นครปฐม นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด เพื่อหารือก่อนเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพิ่มเติม เป็นพิเศษ ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้บรรจุวาระเรื่องด่วนที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยภายหลังการหารือ ที่ประชุมส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนาเห็นพ้องกันว่าจะร่วมกันโหวตตามรายชื่อแคนดิแดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแกนนำรัฐบาลขณะนี้ คือพรรคเพื่อไทยเสนอ ซึ่งผลการโหวตเป็นอย่างไรพรรคชาติไทยพัฒนาก็พร้อมรับ