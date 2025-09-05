ภูมิธรรม เข้าทำเนียบ ตอบปม ทักษิณ บินนอกประเทศ ส่วนกลับวันไหนให้ดู ‘เพจทักษิณ’

ภูมิธรรม เข้าทำเนียบ ตอบปม ทักษิณ บินนอก ปัดตอบรายละเอียด ลั่นปฏิบัติหน้าที่นายกฯเต็มที่แล้ว
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกนอกประเทศได้แจ้งกับทางพรรคเพื่อไทย หรือไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน ว่า รับทราบว่าจะไปตรวจสุขภาพที่ประเทศสิงคโปร์ ส่วนที่เดินทางไปเมืองดูไบ นายทักษิณได้ชี้แจงรายละเอียดผ่านโพสต์บนเรียบร้อยแล้ว ทั้งเรื่องวันเดินทางกลับเพื่อมาฟังศาลตัดสินในวันที่ 9 ก.ย.นี้ ส่วนรายละเอียดอื่น ตนไม่สามารถรู้ในข้อมูลรายละเอียดได้
ผู้สื่อข่าวถามว่าบทบาทของพรรคเพื่อไทย หลังจากโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว จะเป็นอย่างไร นายภูมิธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ต้องรอผล ส่วนตนเองได้ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี และได้ทำทุกอย่างครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ตามบทบาทหน้าที่ควรจะเป็น