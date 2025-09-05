เท้ง พร้อมโหวต ถ้าภูมิใจไทย ให้คำมั่นอยู่เป็นองค์ประชุมสภา ด้าน อนุทิน ลุกยืนยันเองกลางสภา

‘เท้ง‘ พร้อมโหวตญัตติ ’ภูมิใจไทย’ เสนอเลื่อนวาระเลือกนายกฯ หาก ‘อนุทิน‘ ให้คำมั่นจะอยู่เป็นองค์ประชุมพิจารณา กม.สำคัญ “อนุทิน” ยัน “ภูมิใจไทย” จะอยู่เป็นองค์ประชุมทุกวาระทั้งวันนี้ – อนาคต หวัง การประชุมราบรื่นตามเจตนารมณ์สส.ทุกคน ก่อนที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนวาระโหวตเลือกนายกฯขึ้นมาพิจารณาก่อน
เมื่อเวลา 11.13 น. วันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ ทีมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุม
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชนพรรคประชาชน อภิปรายในญัติการเลื่อน-ไม่เลื่อนโหวตนายกฯ โดยระบุว่าเราได้ยินเสียงสะท้อนจากสมาชิกหลายท่านที่บอกว่าข้อตกลง TOA ที่จะทำให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ เซาะกร่อนบ่อนทำลายรัฐธรรมนูญ กล่าวหาเลยเถิดไปถึงการล้มล้างการปกครอง ถ้าสมาชิกที่กล่าวหาพวกเราแบบนั้นแล้วก่อนหน้านี้จะเสนอรับดีลงของพรรคประชาชนทำไม ลดแลกแจกแถมระบุว่ายุบสภาเลยก็ได้ สรุปแล้วท่านเชื่อหรือไม่ว่า TOA โปร่งใสและเจรจาบนโต๊ะได้
“ท่านกล่าวหาเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือไม่ ตรรกะที่ย้อนแย้งแบบนี้ ประชาชนเขามองออกว่า สิ่งที่ท่านลุกขึ้นมาอภิปรายเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ หรือเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร” นายณัฐพงษ์กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่ประชาชนกำลังรอฟังคือญัตติสำคัญในการเลือกนายกฯ คนใหม่ ตนเห็นด้วยว่าการพิจารณากฎหมายหลายฉบับ พ.ร.บ.กสทช. พ.ร.บ.อสม. ที่วิปฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ตกลงร่วมกันว่าวันนี้จะพิจารณาจนเสร็จ ก่อนที่จะมีญัตติการโหวตนายกฯ บรรจุเข้ามาด้วยซ้ำ ยินดีที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย และนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ระบุว่าได้มีการศึกษา พ.ร.บ.เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินหน้าการประชุมพิจารณากฎหมายให้ครบทุกฉบับ
ดังนั้นจึงขอส่งข้อเรียกร้องไปยังสมาชิกอีกฝ่าย โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรค หากลุกขึ้นมากล่าวยืนยันกับพวกเราได้ว่า วันนี้หลังที่พวกเราโหวตนายกฯ จบแล้ว ช่วยแสดงให้ประชาชนเห็นว่า เราไม่ได้มาพิจารณาแค่เรื่องการโหวตนายกฯ ให้กับตัวท่านเอง ไม่ใช่โหวตนายกฯ ทุกคน แล้วจะกระจายตัวกลับบ้าน ไม่ต้องพิจารณากฎหมายต่อ
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่าหากท่านยืนยันว่าสภาฯ จะพิจารณากฎหมายทุกฉบับให้จบตามที่ได้ตกลงก่อนหน้านี้ ก็ไม่เสียหายที่จะเลื่อนญัตติเลือกนายกฯ มาพิจารณาก่อน พรรคประชาชนพร้อมสนับสนุนญัตตินี้ หากมีคำยืนยันจากนายอนุทิน ในที่ประชุม
จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลุกขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า ขอยืนยันต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติในที่นี้ ตน และพรรคภูมิใจไทย จะอยู่เป็นองค์ประชุมให้การประชุมทุกวาระในวันนี้ และในอนาคต ดำเนินไปด้วยความราบรื่น สมเจตนารมณ์ของพวกเราทุกคนทุกประการ
ต่อมา ที่ประชุมลงมติเห็นด้วย 313 เสียง ไม่เห็นด้วย 142 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนน 5 เสียง ให้เลื่อนวาระการพิจารณาเรื่องด่วนที่ 8 เรื่องให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตาม มาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรจากไทย ขึ้นมาพิจารณาก่อน