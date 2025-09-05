เปิดชื่อ แต่งตั้ง โยกย้าย ผบ.เหล่าทัพ ทุกตำแหน่ง ตท.26 ขยับพรึบ ‘พล.ต.วีรยุทธ’ ขึ้นมทภ.2

ตามคาด! โปรดเกล้าฯ นายทหาร 862 นาย เปิดชื่อ ‘ผบ.เหล่าทัพ’ ชุดใหม่ ตท.26 เพื่อน ผบ.ทบ. เข้า 5 เสือ ทบ.-แม่ทัพภาค พรึบ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 862 นาย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2568 เป็นต้นไป โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจดังนี้
กระทรวงกลาโหม
พล.อ.ธราพงศ์ มะละคำ (ตท24) รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ศรันย์ เพชรานนท์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรอง ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วสุ เจียมสุข (ตท.25) ผู้ช่วยผบ.ทบ.เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.ณัฏฐพล เดี่ยววานิช (ตท.25) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.สุชาติ เทพรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ (ตท.24) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.นพดล ปิ่นทอง (ตท.25) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา (ตท.24)รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ.วิจิตต ศรีรุ่งเรือง (ตท.25) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.อ.เสกสัณน์ ไชยมาตย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พล.อ.ชิดชนก นุชฉายา (ตท.26) หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ บัญชาการทหารสูงสุด เป็น เสนาธิการทหาร พล.ร.ท.สุวัจ ดอนสกุล (ตท.26) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นรองเสฑทหาร พล.ท.สิทธา มหาสันทนะ (ตท.26) เจ้ากรมสื่อสารทหาร เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพบก
พล.อ.ชิษณุพงษ์ รอดศิริ (ตท.26)ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น รอง ผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.อมฤต บุญสุมยา(ตท.27) แม่ทัพภาคที่1 เป็นผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารบก พล.ท. ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ (ตท.26)ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.ชัยพฤกษ์ ด้วงปรพัฒน์(ตท.26) เป็นเสธนาธิการกองทัพบก
พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง (ตท.26) รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสาระนิเทศ สำนักงานปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสาระนิเทศ สำนักงานปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก พล.ต.วินธัย สุวารี (ตท.30) ผู้อำนวยการสำนักงานปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็นเลขานุการกองทัพบก
ขณะที่ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ (ตท.28) รองแม่ทัพภาคที่1 เป็น แม่ทัพภาคที่1 พล.ต.วีรยุทธ รักศิลป์ (ตท.26)รองแม่ทัพภาคที่2 เป็น แม่ทัพภาคที่2 พล.ท.วรเทพ บุญญะ (ตท.26)รองแม่ทัพภาคที่3 เป็น แม่ทัพภาคที่3 พล.ต.นรธิป โพยนอก (ตท.26)รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพภาคที่4
กองบัญชาการกองทัพเรือ
พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ (ตท.24) เสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช (ตท.25) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็น รองผู้บัญชากาาทหารเรื พล.ร.ท.นเรศ วงศ์ตระกูล (ตท.26) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2 เป็น ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.ท.ธาดาวุธ พิทักษ์กุล (ตท.27) รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ท.กรวิทย์ ฉายะรถี เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
พล.อ.อ.เสกสรร คันธา (ตท.26) ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.ไวพจน์ เกิงฝาก (ตท.25) ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุม การปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.วชิรพล เมืองน้อย เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (ตท.27) พล.อ.ท.ประภาส สอนใจดี (ตท.26) รองเสนาธิการทางอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.ท.อนุรักษ์ วนารักษ์ (ตท.29) รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ
พล.อ.ท.ระวิน ถนอมสิงห์ (ตท.26) เสธนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมพุทธศักราช 2568 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี
เช็กรายชื่อทั้งหมด ดังนี้