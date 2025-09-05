ด่วน ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ จำคุก เอกชัย หงส์กังวาน 21 ปี คดีขวางขบวนเสด็จปี63

การเมือง

ด่วน ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ จำคุก เอกชัย หงส์กังวาน 21 ปี คดีขวางขบวนเสด็จปี 63

จากกรณี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ห้องพิจารณา 904 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแสดงความอาฆาตมาดร้าย หมายเลขดำ อ.778/2564 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง นายเอกชัย หงส์กังวาล นักเคลื่อนไหวทางการเมือง นายบุญเกื้อหนุน เป้าทอง นายสุรนาถ แป้นประเสริฐ นายชนาธิป ชัยยะยางกูร และ นายภาณุภัทร ไผ่เกาะ ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-5 ตามลำดับความผิด ฐานแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบัน, พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ

โดยอัยการโจทก์ระบุฟ้องความผิดพวกจำเลยสรุปว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 จำเลยทั้งห้า กับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ร่วมกันมั่วสุมชุมนุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองโดยพวกจำเลยทั้งห้ากับพวกจำนวนหลายร้อยคนได้ลงมายืนบนพื้นผิวจราจรบนถนนพิษณุโลก

ลักษณะกีดขวางการจรจรซึ่งได้กำหนดใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระราชินีและพระบรมศานุวงศ์ เพื่อไปทรงบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดราชโอรสาราม ซึ่งมีรถยนต์ บก.จร.และรถยนต์ในขบวนเสด็จขับเบิกทาง

จำเลยกับพวก ซึ่งมาร่วมกิจกรรมชุมนุม “เพราะเราทุกคนคือคณะราษฎร และคณะราษฎรยังไม่ตาย” ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้บังอาจร่วมกันประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินี โดยช่วยกันใช้กำลังผลักดันแถวแนวหน้าเจ้าหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน (คฝ.) เพื่อขัดขวางมิให้ขบวนเสด็จสามารถเคลื่อนผ่านไปยังเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ไปแยกนางเลิ้งได้ อีกทั้งยังได้ชูสัญลักษณ์สามนิ้วใส่ขบวนเสด็จอีกด้วย

โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาลงโทษพวกจำเลยตามความผิดด้วย  พวกจำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว ต่อมาศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายแล้วเห็นว่า ในพื้นที่ดังกล่าวที่จะมีขบวนเสด็จไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนให้ทราบล่วงหน้าว่าเป็นเส้นทางเสด็จ และพฤติการณ์ของจำเลยที่ปรากฏยังไม่เป็นการแสดงความประทุษร้าย พิพากษายกฟ้องจำเลยกับพวกทุกข้อหา

ทั้งนี้เมื่อวันที่  5 กันยายน 2568 ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ จำคุก เอกชัย หงส์กังวาน 21 ปี ส่วนพวกอีก 4 รายเจอคุก 16 ปี

