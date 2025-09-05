ด่วน ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ จำคุก เอกชัย หงส์กังวาน 21 ปี คดีขวางขบวนเสด็จปี63

ด่วน ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ จำคุก เอกชัย หงส์กังวาน 21 ปี คดีขวางขบวนเสด็จปี 63
จากกรณี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ห้องพิจารณา 904 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแสดงความอาฆาตมาดร้าย หมายเลขดำ อ.778/2564 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง นายเอกชัย หงส์กังวาล นักเคลื่อนไหวทางการเมือง นายบุญเกื้อหนุน เป้าทอง นายสุรนาถ แป้นประเสริฐ นายชนาธิป ชัยยะยางกูร และ นายภาณุภัทร ไผ่เกาะ ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-5 ตามลำดับความผิด ฐานแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบัน, พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ
โดยอัยการโจทก์ระบุฟ้องความผิดพวกจำเลยสรุปว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 จำเลยทั้งห้า กับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ร่วมกันมั่วสุมชุมนุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองโดยพวกจำเลยทั้งห้ากับพวกจำนวนหลายร้อยคนได้ลงมายืนบนพื้นผิวจราจรบนถนนพิษณุโลก
ลักษณะกีดขวางการจรจรซึ่งได้กำหนดใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระราชินีและพระบรมศานุวงศ์ เพื่อไปทรงบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดราชโอรสาราม ซึ่งมีรถยนต์ บก.จร.และรถยนต์ในขบวนเสด็จขับเบิกทาง
จำเลยกับพวก ซึ่งมาร่วมกิจกรรมชุมนุม “เพราะเราทุกคนคือคณะราษฎร และคณะราษฎรยังไม่ตาย” ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้บังอาจร่วมกันประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินี โดยช่วยกันใช้กำลังผลักดันแถวแนวหน้าเจ้าหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน (คฝ.) เพื่อขัดขวางมิให้ขบวนเสด็จสามารถเคลื่อนผ่านไปยังเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ไปแยกนางเลิ้งได้ อีกทั้งยังได้ชูสัญลักษณ์สามนิ้วใส่ขบวนเสด็จอีกด้วย
โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาลงโทษพวกจำเลยตามความผิดด้วย พวกจำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว ต่อมาศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายแล้วเห็นว่า ในพื้นที่ดังกล่าวที่จะมีขบวนเสด็จไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนให้ทราบล่วงหน้าว่าเป็นเส้นทางเสด็จ และพฤติการณ์ของจำเลยที่ปรากฏยังไม่เป็นการแสดงความประทุษร้าย พิพากษายกฟ้องจำเลยกับพวกทุกข้อหา
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ จำคุก เอกชัย หงส์กังวาน 21 ปี ส่วนพวกอีก 4 รายเจอคุก 16 ปี
