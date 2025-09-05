แม่ทัพภาค 2 ยินดีคุยนักกิจกรรมทางการเมือง ยอมรับไม่เห็น ร่วมสังเกตการณ์ที่มธ. แนะมีสติยั้งคิด

แม่ทัพภาคที่ 2 เผยยินดีคุยนักกิจกรรมทางการเมือง รับฟังทุกความคิดเห็น แจงไม่เห็น ร่วมสังเกตการณ์ที่ มธ.วันก่อนด้วย แนะให้มีสติ มีเหตุมีผล
จากกรณี พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมงานเสวนา “วิสัยทัศน์หลักธรรมะและการวางยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดน” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวได้ปรากฏกลุ่มคนชูป้ายผ้า “หลายคนตาย 1 คนได้แสง” อีกทั้งป้ายกระดาษที่ระบุข้อความต่างๆ ติดทั่ว มธ. อาทิข้อความ welcome to มธ. krub แม่ทัพภาค 2, ประชาชนเจ็บ ทหารตาย แม่ทัพได้แสง นอกจากนี้ ยังปรากฏภาพ น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือตะวัน นักกิจกรรมทางการเมือง ร่วมสังเกตการณ์ที่ มธ.ด้วยนั้น
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พล.ท.บุญสินเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า เมื่อวันก่อน มธ.ท่าพระจันทร์ เชิญไปพบปะกับน้องๆ นักศึกษาเพื่อพูดคุยสถานการณ์บ้านเมือง สถานการณ์ชายแดน และปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้กับน้องๆ ดีใจและภูมิใจที่ มธ.คิดถึงเรื่องตรงนี้ เพราะเป็นสิ่งที่ตนมุ่งหวัง ซึ่งตามปกติทหารไม่ค่อยเข้าไปในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว เพราะไม่ค่อยมีภารกิจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง ประกอบกับในอดีตอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้น้องๆ นักศึกษาเสียใจ แต่ตนก็ไม่ได้คิดตรงนั้น ตั้งใจจะเข้าไปพูดคุยกับน้องๆ ซึ่งน้องๆ ให้ความสนใจดีมาก ตนก็ได้ไปพูดคุยและให้น้องๆ ได้สอบถามในสิ่งที่พวกเขาสงสัย และพร้อมตอบทุกคำถาม
พล.ท.บุญสินระบุว่า ขอขอบคุณอธิการบดี มธ. เพราะเห็นว่าเสื้อของมหาวิทยาลัยสวยดี ท่านเลยมอบเสื้อให้ เป็นเสื้อสีเหลืองแดงผสมผสานกันลงตัวสวยงามมาก ขอขอบคุณอธิการบดี อาจารย์ และนักศึกษาทุกคนที่มีจิตใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอให้น้องๆ นักศึกษาคนรุ่นใหม่ได้เป็นหลัก เป็นแก่นในการพัฒนาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต
เมื่อถามถึงนักกิจกรรมทางการเมืองที่ร่วมสังเกตการณ์ที่ มธ.ด้วยนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ระบุว่า อยู่ที่มหาวิทยาลัยแค่ไม่ทราบเรื่องนี้ หลังจากออกจากมหาวิทยาลัยแล้วถึงทราบเรื่องนี้จากภาพข่าว แต่ถ้าเห็น ก็จะเชิญน้องมาพูดคุย ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือความคิดเห็นต่าง ตนไม่ได้คิดอย่างนั้น คิดว่าน้องๆ ก็เป็นคนไทย ตนพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น
“ไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆ ถ้ารู้ก็จะเชิญน้องเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ยินดี ถ้าคราวหน้าเจอ น้องๆ ก็ไม่ต้องหลบ ไม่ต้องอะไร มาพูดคุยกับผมได้เลย ยินดีที่จะพบปะพูดคุยกันเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว
ถามต่อว่า หากแม่ทัพภาคที่ 2 มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆ อยากบอกอะไรบ้าง แม่ทัพภาคที่ 2 เผยว่า อยากให้น้องๆ ได้มีสติ ยั้งคิด มีเหตุมีผล เพราะประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมานานแล้ว