อดิศร ปูดดีล 2 พันล้าน โหวตนายกฯ เจอภท.ประท้วงวุ่น เจ้าตัวไม่หยุด ท้าสาบานวัดพระแก้ว
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ จากนั้น ได้เปิดให้สมาชิกอภิปรายได้ 2 ชั่วโมง แบ่งกันฝ่ายละ 1 ชั่วโมง
โดยนายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า มีข่าวลือหนาหูเหม็นคลุ้งในสภาฯ ถึงการจะมาเป็นนายกฯคนที่ 32 ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีการใช้เงิน 1,500-2,000 ล้านบาท เป็นเรื่องไม่สบายใจ ที่นายกฯ คนต่อไปจะถูกตราหน้าตามข่าวลือ นายอนุทินต้องเคลียร์เรื่องนี้
เริ่มจากพรรคเพื่อไทยหายไป 8 คน ใครๆก็รู้ เป็นอะไรถึงไป อยากทราบว่าตัวเลขจริงๆที่ไปรองรับให้นายอนุทินเป็นนายกฯ ใช้เท่าไร รับแรกสุด 10 ล้าน โหวตวันนี้รับอีก10+10 รวมเป็น 30 ล้าน จริงหรือไม่
นายอดิษร อภิปรายต่อว่า พรรคการเมืองที่ไปสนับสนุนท่าน บางพรรคไม่เคยมีชื่อหาเสียงเลือกตั้ง แต่อยู่ๆ มารวมตัวหนุนนายอนุทิน ทำให้สส.ภูมิใจไทยประท้วงใส่ร้ายป้ายสี ให้หาหลักฐานมาพิสูจน์
ก่อนที่นายอดิศรจะอภิปรายต่อว่า อยากได้นายกฯใสสะอาด ขอให้ไปสาบานวัดพระแก้วฯว่าไม่มีการสนับสนุนเงินต่างๆ ตนมาโดยบริสุทธิ์ ถ้าไม่บริสุทธิ์ให้มีอันเป็นไปใน 7 วัน 9 วัน เพราะหลักฐานพิสูจน์ไม่ได้ เมื่อเทียบชื่อเสียง นิ้วต่อนิ้ว เซ็นต่อเซ็นแล้ว นายอนุทินสู้นายชัยเกษมไม่ได้ พรรคที่ไปสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกฯ ต้องรับผิดชอบ หากมีการซื้อเสียงให้เป็นนายกฯ เท่ากับเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
“ส้มเท้งค้ำยันเขากระโดง ผูกโยงฮั้ว ส.ว.ไว้ปลายเสา ขัดสีฉวีวรรณให้มันเงา ย่องเบาอำนาจอธิปไตย นี่คือการย่องเบาอำนาจอธิปไตย ปล่อยให้คนแบบนี้เป็นนายกฯ ไม่ได้” นายอดิศร กล่าว
