วิทยา ย้ำจุดยืน รทสช. จี้ นายกฯคนใหม่ แก้รธน. ต้องไม่แตะหมวด 1-2

วิทยา ข้องใจ ว่าที่นายกฯ คนใหม่ แก้รธน.ทั้งฉบับ ไม่แตะหมวด 1-2 ใช่หรือไม่ ลั่น ถ้ายืนยันต่อหน้าสภาฯ จะตัดสินใจทันที
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ จากนั้น ได้เปิดให้สมาชิกอภิปรายได้ 2 ชั่วโมง แบ่งกันฝ่ายละ 1 ชั่วโมง
จากนั้นเวลา 13.50 น. นายวิทยา แก้วภราดัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อภิปรายว่า ตนได้อ่านประวัตินายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทย ทั้งหมด นายชัยเกษม ลาออกจากส.ส.เมื่อเดือนตุลาคม 66 ซึ่งการลาออกวันนั้นคือปัญหาสุขภาพ โดยตนได้ติดตาม บางครั้งท่านก็ยืนยันว่าสุขภาพดี แต่บางครั้งท่านก็แสดงอาการว่าไม่พร้อมรับตำแหน่ง และจากที่ติดตามเมื่อวาน (4 ก.ย.) เป็นครั้งแรกที่ตนเห็นนายชัยเกษมนั่งแถลงข่าว และมีตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันนั่งรายล้อม ท่านก็อ่านตามโพยทั้งหมด แต่เสนอตัวเลือกพิเศษคือเลือกท่านเป็นนายกฯแล้วจะยุบสภาทันที
ตนจึงสงสัยว่าปัญหาเร่งด่วนของบ้านเมืองตอนนี้คือปัญหาเรื่องอะไร 1. ประเทศนี้ไม่มีรัฐบาล 2. ที่เป็นปัญหาประชาชนรู้สึกมากที่สุดคือปัญหาเรื่องอธิปไตยไทยกับเขมร ตนจะถามท่านก็ถามไม่ได้ เพราะท่านไม่ได้เป็นสมาชิกในสภาฯ ฉะนั้น ตนคิดว่าข้อเสนอที่ท่านมาเพื่อยุบสภาอาจจะสนองอารมณ์คนบางคนที่อยากทำ แต่ตนคิดว่าไม่ใช่การรับในการแก้ปัญหา
นายวิทยา กล่าวว่า ส่วนอีกคนที่ได้เสนอชื่อเป็นนายกฯ เป็นพรรคการเมืองอันดับ 3 ก็ทราบว่าเขารวบรวมเสียงได้มากกว่า เขาก็ต้องเสนอตัวเองเป็นนายกฯ ตามระบบ ไม่ได้ผิด และตนคิดว่าสิ่งที่ตนไม่ได้รังเกียจ แต่ชื่นชมว่าเป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถ อัธยาศัยดี มีเพื่อนเยอะแยะ ตนก็รักใคร่กับท่าน ซึ่งไม่ขัดข้องที่ใครจะเป็นนายกฯ แต่ตนติดปัญหานิดเดียวคือทราบว่าไปมีการทำข้อตกลงกับพรรคที่หนุนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ถ้านายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อยู่ ตนอยากได้ยินคำตอบจากท่านว่าการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จะมีข้อยกเว้นหรือไม่ เพราะตอนตนเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยคราวที่แล้ว แก้รัฐธรรมนูญ แต่มีการลงสัตยาบันว่าเราจะไม่แตะหมวด 1 คือประเทศไทยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกมิได้ และมีรายละเอียดของการปกครองประเทศไทย รวมถึงเราจะไม่แก้หมวด 2 เริ่มจากมาตรา 6 ว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดมิได้ ซึ่งหากตั้งส.ส.ร.มา นายกฯ คนใหม่จะออกกติกาหรือไม่ว่าการแก้รัฐธรรมนูญแก้ได้ แต่คุณจะไปแตะหมวด 1 และ 2 และประมวลความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ไม่ได้ เพราะเป็นสัตยาบันที่ตนเข้าร่วมตั้งแต่รัฐบาลชุดที่ 1
นายวิทยา กล่าวต่อว่า ตนไม่สามารถถามนายชัยเกษมได้ เพราะท่านไม่ได้อยู่ในสภาฯ ได้ยินแต่ท่านพูดถึงนโยบายเรื่องยุบสภา ฉะนั้น จึงขออนุญาตว่าตนยังไม่ตัดสินใจจริงๆ มองว่าพรรคอันดับ 3 ชอบธรรมแล้ว ที่จะตั้งรัฐบาล เพราะพรรคที่เป็นอันดับ 2 ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้แล้วตามข่าวที่ปรากฏ แต่ตนยังติดใจ หากพรรคอันดับ 3 ยืนยันกับตนต่อหน้าสภาฯได้หรือไม่ ว่าแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 ถ้าท่านยืนยันต่อสภาฯแห่งนี้ ตนจะตัดสินใจทันที