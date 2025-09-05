ชาญชัย ยื่นศาลฎีกาฯ ออกคำสั่งห้าม ทักษิณ ออกนอกประเทศ นัดฟัง 8 ก.ย.นี้

ชาญชัย ยื่นศาลฎีกาฯ ออกข้อกำหนดห้าม ทักษิณ ออกนอกประเทศ ศาลนัดฟังคำสั่ง 8 ก.ย.บ่ายสาม
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ศาลฎีกา ถนนราชดำเนิน นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ออกข้อกำหนดห้าม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกนอกราชอาณาจักรจนกว่าจะมีคำสั่งคดีบังคับโทษชั้น 14
นายชาญชัยกล่าวว่า แม้นายทักษิณจะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วก็มีความห่วงใย เนื่องจากตนเองได้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาบังคับโทษคดีชั้น 14 ว่านายทักษิณได้จำคุกจริงหรือไม่ แม้ศาลฎีกาจะยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าตนเองไม่มีส่วนได้เสีย แต่ศาลฎีกาก็ได้นำพยานหลักฐานที่ตนเองได้ยื่นไปมาพิจารณา ซึ่งวันที่ 9 ก.ย.นี้จะมีการตัดสินคดีนี้ ตนจึงมีความห่วงใยและขอเสนอแนะฝากถึงนายทักษิณให้กลับมารับฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา
เพราะแม้จะถูกบังคับโทษใหม่เต็มที่ก็แค่จำคุก 1 ปี ซึ่งโทษแค่นี้ไม่คุ้มกับการที่นายทักษิณโกงเงินของคนไทยและใช้อำนาจหน้าที่มิชอบ แม้ว่าการที่นายทักษิณเดินทางออกนอกประเทศสามารถทำได้ เนื่องจากศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดี หมิ่นเบื้องสูงตามมาตรา 112 และไม่ได้ขังไว้ระหว่างอุทธรณ์ รวมทั้งไม่มีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ก็สามารถทำได้ แต่ตนก็ต้องนำเรื่องมายื่นให้ศาลได้รับทราบ ครบขั้นตอน
ส่วนตัวแม้ก่อนหน้านี้เคยยื่นคำร้อง แล้วศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องไปหลายครั้ง และหากวันนี้จะถูกศาลฎีกายกคำร้องก็ไม่ได้กลัวหน้าแตก เพราะก่อนหน้านี้ศาลได้นำพยานหลักฐานของตนเองไปพิจารณาเป็นสารตั้งต้นจนจะมีคำสั่งในวันที่ 9 ก.ย.นี้
เมื่อถามว่าที่มายื่นร้องในวันนี้มีอคติส่วนตัวหรือไม่ ยืนยันว่ามาทำหน้าที่ในฐานะคนไทยเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อไม่ให้กระบวนการถูกทำลาย แต่ส่วนตัวไม่ขอออกความคิดเห็นว่านายทักษิณจะกลับมาหรือไม่ แต่อยากให้กลับมาใช้กรรมในสิ่งที่เคยทำกับประเทศไทย
โดยภายหลังยื่นคำร้อง นายชาญชัยระบุว่าศาลนัดฟังคำสั่งในคำร้องที่ตนยื่นวันนี้ในวันที่ 8 ก.ย.2568 เวลา 15.00 น.