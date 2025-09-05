สะพัด นริศ ขำนุรักษ์ ลาออกปชป.แล้ว คาดนั่ง รมต.ใน ครม.หนู 1 โควต้าก๊วนศักดิ์ดา

สะพัด ‘นริศ ขำนุรักษ์’ ทิ้ง ‘ประชาธิปัตย์’ ลือหึ่งจ่อนั่งเก้าอี้ รมต.โควต้ากลุ่ม ‘ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์’ ใน ครม.เสี่ยหนู
เมื่อวันที่ 5 กันยายน มีรายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แจ้งว่า มีข่าวลือแพร่สะพัดว่า นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีต รมช.มหาดไทยและอดีต ส.ส.พัทลุง ซึ่งปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตามภารกิจ ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วเมื่อเช้าวันนี้ (5 ก.ย.)
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์ติดต่อสอบถามนายนริศถึงข่าวดังกล่าว แต่ไม่สามารถติดต่อได้ และเมื่อผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามนายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นบุตรชายของนายนริศ ก็ไม่สามารถติดต่อนายร่มธรรมได้เช่นกัน
ขณะที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่า ได้รับทราบข่าวนี้เช่นกัน แต่ยังไม่เห็นหนังสือลาออกของนายนริศ ทั้งนี้ ถ้านายนริศลาออกจริงก็คงจะมาพูดคุยกับตนถึงเหตุผลของการลาออก อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาตนและนายนริศยังทำงานด้วยกันดี และในการประชุมกับคณะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเตรียมงานต่างๆ ของพรรค เมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา นายนริศก็เข้าร่วมประชุมด้วย และนายนริศก็ไม่ได้เอ่ยอะไรให้ทราบถึงการเตรียมจะลาออกจากพรรค
ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า การลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ของนายนริศมีความเป็นไปได้ที่นายนริศจะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโควต้ากลุ่มของนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ที่นำ ส.ส.พรรคเพื่อไทยจำนวนหนึ่งมาร่วมสนับสนุนนายอนุทิน
สำหรับสาเหตุที่นายศักดิ์ดารับตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้ เนื่องจากนายศักดิ์ดายังเป็น ส.ส.และเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย หากไปเป็นรัฐมนตรีข้ามพรรค ข้ามขั้วในครั้งนี้อาจเปิดช่องให้มีผู้ยื่นร้องเรียนเรื่องจริยธรรม นายศักดิ์ดาจึงประสานงานกับนายนริศที่มีความสนิทสนมกันให้มารับตำแหน่งรัฐมนตรีแทน ซึ่งทั้งหมดนี้ยังขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองในการจัดตั้งรัฐบาลและจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี