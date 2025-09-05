ณัฐพงษ์ ย้ำ ‘ปชน.’ พรรคเดียวแก้รธน.ไม่ได้ ชวน เพื่อไทย ร่วมเดินหน้ากระบวนการปชต.ใหม่

ณัฐพงษ์ ย้ำ ‘ปชน.’ พรรคเดียวแก้รธน.ไม่ได้ ชวน เพื่อไทย ร่วมเดินหน้ากระบวนการประชาธิปไตยใหม่
เมื่อเวลา 14.33 น. วันที่ 5 กันยายน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระการโหวตนายกฯ คนที่ 32 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน อภิปรายถึงข้อห่วงใยเรื่องการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยว่าจะขัดต่อระบบการเมืองในระบบรัฐสภาหรือไม่ ที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีทางอ้อมวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ หรือหนี้สินข้างหน้าในสภาผู้แทนราษฎร ตนขอย้ำว่า หลังจากพรรคประชาชนประกาศข้อตกลงหรือ(MOA) ทั้ง 5 ข้อ หนึ่งในนั้นคือเรื่องของการคงสภาพเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย การแสดงออกของพรรคเพื่อไทยแสดงออกมา โดยบอกว่าพร้อมรับทุกข้อเสนอ และลดแลกแจกแถม หากเลือกนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกฯ พร้อมยุบสภาทันที คำถามของตนคือสมาชิกที่ลุกขึ้นมาอภิปรายเมื่อสักครู่ ที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการมีรัฐบาลเสียงข้างน้อย เพราะจะขัดต่อการเมืองในระบบรัฐสภา วันนั้นท่านออกมาแสดงความคัดค้านต่อท่าทีของพรรคท่านหรือไม่ หรือจริงๆ ท่านไม่เคยเชื่อเรื่องการคงสภาพรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลย หรือท่านคิดอยู่แล้วว่าถ้าวันนี้ยกมือให้นายชัยเกษมแล้วท่านเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก จนถึงวินาทีนี้การอภิปรายของท่านยังไม่สามารถทำให้พวกตนเชื่อได้เลยว่าหลักการของท่านคืออะไร
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ข้อห่วงใยที่เพื่อนสมาชิกสงสัยว่าจะเชื่อได้อย่างไรว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคประชาชน จะถ่วงดุลตรวจสอบฝ่ายค้านได้อย่างตรงไปตรงมา พรรคประชาชนจะต้องคอยอุ้มคอยแบกคอยเป็นองค์ประชุมให้กับการพิจารณากฎหมายของรัฐบาลหรือไม่ ตนขอถามว่าท่านไม่คิดหรือ ว่าช่วงระยะเวลา 4-6 เดือนต่อจากนี้ สภาชุดนี้จะเป็นหนึ่งชุดในประวัติศาสตร์ไทย ที่ฝ่ายค้านมีความเข้มแข็งมากที่สุด ตราบใดที่พรรคประชาชนและ พรรคเพื่อไทย ยืนยันจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมา ตอนนี้บวกเลขเรามี 280 กว่าเสียง ทำไมจะไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ทำไมเราจะเดินหน้าทางออกของประเทศยุบสภา แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้
“วันนี้ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ที่รู้สึกซึ่งผมก็รู้สึกว่าเรามีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันทำฝ่ายค้านให้เข้มแข็ง เดินหน้าตามที่พรรคประชาชนได้ให้เซ็นสัญญาเอาไว้ คือยุบสภาเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เดินหน้ากระบวนการประชาธิปไตยในประเทศใหม่ดีหรือไม่” นายณัฐพงษ์ ระบุ
นายณัฐพงษ์ กล่าวด้วยว่า การตัดสินใจของพรรคประชาชนในวันนี้ เพื่อนสมาชิกบางส่วนมีข้อห่วงใยว่าพวกเรากำลังจะไปสนับสนุนฝั่งอนุรักษ์นิยม ทำลายกระบวนการระบอบประชาธิปไตยเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ ตนไม่ขอพูดอะไรมากกว่านี้ แต่ขอระยะเวลา 4-6 เดือนต่อจากนี้ที่ตนและท่านทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านร่วมกันพิสูจน์ว่าวันนี้เราตัดสินใจ และต้องการเดินหน้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยจริงๆ ไม่ใช่วันหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยแยกออกจากพรรครัฐบาล แล้วดูว่ากฎหมายนิรโทษรวม กระบวนการเดินหน้าประชาธิปไตยอื่นๆ ท่านผลักดันจริงหรือไม่ วันนี้ตนไม่ได้ชวนทะเลาะหรือย้อนหาอดีต แต่วันนี้เราตัดสินใจที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง และเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พวกตนมีแค่ 143 เสียง ทำเองไม่ได้ แต่ต้องทำร่วมกับท่านคือพรรคเพื่อไทยที่เราต้องมาร่วมกระทำจริงๆ
“วันนี้สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาญัตติโหวตนายกเป็นครั้งที่ 4 ตั้งแต่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นายเศรษฐา ทวีสิน และน.ส.แพทองธาร ชินวัตร และวันนี้กำลังจะโหวตนายกฯคนต่อไป สภาชุดนี้ชุดเดียวกำลังจะโหวตนายกฯครั้งที่ 4 ต้นสายปลายเหตุคืออะไร สุดท้ายตนได้คำตอบเดียวคือรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าตกลงประเทศนี้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยจริงหรือไม่ วันนี้ผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าการตัดสินใจของพรรคประชาชน เพื่อต้องการหาทางออกให้กับการเมืองไทยเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง” นายณัฐพงษ์ ระบุ
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ความชัดเจนต่อจากนี้บางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้นายอนุทินไม่สบายใจบ้าง แต่ยืนยันว่าพวกเราให้ความเคารพกับเพื่อนสมาชิกเท่าเทียมกัน และเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนต้องยอมรับ ความชัดเจนข้อที่ 1.วันนี้เราไม่ได้เลือกนายอนุทินมาบริหารประเทศ แต่เราเลือกนายอนุทินมายุบสภาผู้แทนราษฎร ภายใต้กรอบเวลาที่ตกลงกัน และเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐ 2.วันนี้พรรคประชาชนตัดสินใจที่จะเลือกนายอนุทิน เพราะเราได้เซ็นข้อตกลงกัน 5 ข้อ เปิดเผยต่อสาธารณะ และ MOA ก็เปิดให้ทุกคนในประเทศได้อ่าน
“นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดภายใต้ 4 เดือนนี้ ที่รัฐสภาของเราจะเปิดช่องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ให้ทัน เปิดช่องให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วทำประชามติ พร้อมกับการเลือกตั้งครั้งแรก ถามว่ามีโอกาสไหนจะดีเท่าตอนนี้อีก ในการที่จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ผมต้องร่วมมือกับพรรคเพื่อไทย ถ้าพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยที่จะทำให้มีการปฏิบัติตาม MOA และเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พวกเราสองพรรคยืนยันกันได้อย่างเต็มปากหรือไม่ ผมตอบแทนเพื่อสมาชิกของผม 143 คนได้ว่าไม่มีใครเป็นงูเห่า ท่านตอบได้หรือไม่ถ้าท่านตอบได้เดินหน้าสู่ทางนี้แน่นอนไม่มีทางอื่น“ นายณัฐพงษ์ กล่าว
