จ๋า ธนนนท์ แจงร้านขาย ‘เค้กส้ม’ อยู่แล้ว ไม่เกี่ยว ปชน.โหวต ‘อนุทิน’ นายกฯคนที่ 32

เจ้าของร้านมาเอง! ‘จ๋า ธนนนท์’ แจง ‘เค้กส้ม’ มีขายตลอด ไม่เกี่ยว ‘ปชน.’ โหวตหนุน ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ คนที่ 32 รับยอดขายดีขึ้น แนะทานคู่เมนูมัทฉะ
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 5 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ หรือจ๋า เจ้าของร้านกาแฟ Jaristaa (จาริสต้าร์) ภรรยานายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสการนำเค้กส้มมาขายที่ร้าน ซึ่งตรงกับวันที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 โดยระบุว่า ปกติที่ร้านมีเค้กส้มขายอยู่แล้ว ถือเป็นตัวเลือกให้คนที่ไม่รับประทานชีสเค้ก หรือเค้กที่มีนม เนย จึงแนะนำให้ลูกค้ารับประทานเค้กส้ม เพราะแยมส้มมีรสชาติเปรี้ยวหวาน ตัดเลี่ยนได้ดี
พร้อมย้ำว่า ในแต่ละวันจะมีการสลับเมนูขนมหวานเพื่อความหลากหลายให้ลูกค้า ส่วนที่เป็นกระแสข่าวเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา คาดว่าเมนูเค้กส้มน่าจะหมดพอดี เพราะจริงๆ ที่ร้านมีเค้กส้มอยู่แล้ว และไม่เกี่ยวว่าวันนี้เป็นวันโหวตนายกรัฐมนตรีจึงนำเข้ามาขาย
น.ส.ธนนนท์กล่าวด้วยว่า ช่วงนี้ยอดขายค่อนข้างดี ด้วยกระแสที่มีมา นอกจากนี้ ยังแนะนำว่าเมนูเค้กส้มให้รับประทานคู่กับเครื่องดื่มเพียวมัทฉะ หรือมัทฉะโคโคนัท เป็นเมนูเพื่อสุขภาพ