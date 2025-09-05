จาตุรนต์ ซัด ณัฐพงษ์ รวนเร เชื่อเป็นฝ่ายค้านไม่เข้มแข็ง ทำตัวหนุนรบ. คาดหมดหนทางแก้รธน.สำเร็จ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 จากนั้นนายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายตอบโต้นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ฐานะผู้นำฝ่ายค้านว่า เหตุที่พรรคเพื่อไทยถึงขั้นเสนอให้เลือกนายชัยเกษมเป็นนายกฯ แล้วจะยุบสภาทันที เพราะเห็นร่วมกันว่าจะไม่เกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน 4 เดือน หากนายอนุทินเป็นนายกฯ ทั้งนี้ หัวหน้าพรรคประชาชนเรียกเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้ไม่เต็มปาก บอกว่าขอเชิญพรรคเพื่อไทยมาช่วยกันทำให้ฝ่ายค้านเข้มแข็ง หากพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านจะทำงานเข้มแข็งเต็มที่ และเป็นมาก่อนเป็นพรรคอนาคตใหม่ แต่มาชวนให้พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเพื่อทำให้เข้มแข็ง แต่ฝ่ายค้านในสภากำลังไม่เข้มแข็ง รวนเร อิหลักอิเหลื่อทำงานยาก เพราะฝ่ายค้านพรรคใหญ่ ต้องทำตัวเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาล ประคองรัฐบาลไม่รู้จะร่วมงานอย่างไร หากฝ่ายค้านเข้มแข็ง พรรคประชานต้องวางยุทธศาสตร์กันมาให้ดีว่าจะทำหน้าที่ได้อย่างไร ตนยังคิดไม่ออกจะทำได้อย่างไร
นายจาตุรนต์อภิปรายว่า มีการพูดว่าหนุนอนุรักษนิยม และต้องการแก้รัฐธรรมนูญปัญหาบ้านเมือง เพราะรัฐธรรมนูญต้องแก้ไข และ 4 เดือนเป็นโอกาสดีแก้รัฐธรรมนูญ สิ่งที่พรรคประชาชนทำคือ ทำให้ 4 เดือน ทำให้พรรคการเมืองที่เป็นแกนนำฝ่ายอนุรักษนิยมเข้มแข็ง และทำให้ฝ่ายอนุรักษนิยมเข้มแข็งอย่างไม่เป็นมาก่อนหากไม่รับรัฐบาลจากรัฐประหารโดยตรง
“รัฐธรรมนูญไม่ชัดเจนและช่วงนี้จะแก้รัฐธรรมนูญได้ ยุทธศาสตร์ที่วางและข้อตกลง ทำให้ 4 เดือนไปสู่แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้และแก้ไม่ได้ยาวนาน เพราะบารมีของหัวหน้าพรรครัฐบาลแผ่กระจายไปจนกระทั่งทำให้ ส.ว.ที่มีปัญหาเป็นกันได้มีที่มาถูกต้องชอบธรรมหรือไม่จะฟื้นชีพ และตั้งองค์กรอิสระต่างๆ จนครบ ส.ว.เหล่านี้มีอำนาจล้นฟ้า อิงอยู่กับท่าน มีหรือที่จะแก้รัฐธรรมนูญ ดังนั้นที่ผู้นำฝ่ายค้านพูดนั้นพูดได้ฉะฉาน ทั้งที่รู้ว่าจะไม่เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้ามกับที่พูด” นายจาตุรนต์ระบุ