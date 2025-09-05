ศักดิ์ดา จ่อเปิดตัว ทำงาน ภูมิใจไทย ไม่แคร์ พท.ขับพ้น หลังหนุน อนุทิน รับ อยู่ร่วมก๊วนพ่อลูกขำนุรักษ์
วันที่ 5 กันยายน ภายหลังสมาชิกรัฐสภา(ส.ส.) มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 นั้น นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จ.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย(พท.) ให้สัมภาษณ์ มติชนออนไลน์ว่า ยังไม่ได้วางแผนว่าต้องทำอะไร หลังจากนี้ ก็ยังทำหน้าที่ ในฐานะส.ส.ในพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยต่อไป เพราะคิดว่า ทางพรรคคงไม่ขับตน และเพื่อสมาชิกอีก 8 คนออกแน่นอน ถ้าขับออกก็สาธุครับ แต่เชื่อว่า ไม่ขับออก ทั้งนี้โดยการปฏิบัติ ถือว่า ตนอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้ว ทั้งนี้กับส.ส.เขตท่านอื่นก็มีการคุยกันแล้วว่า ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งหน้านั้นก็จะลงในนามพรรคภูมิใจไทยแน่นอน ไม่มีใครมีปัญหาอะไร
เมื่อถามว่า ได้มีการคุยเรื่องตำแหน่งทางการเมืองในอนาคต หรือไม่ นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ไม่ได้คุย และไม่มีการต่อรองอะไร หากผู้ใหญ่เห็นว่าตนมีความรู้ความสามารถตรงไหน ก็คงจะพิจารณาเอง แล้วแต่ผู้ใหญ่เลย
เมื่อถามว่าทราบหรือไม่ที่นายนริศ ขำนุรักษ์ และนายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ และ นายร่มธรรม โหวตให้นายอนุทิน ทั้งๆที่ก่อนหน้าออกมาปฏิเสธ นายศักดา กล่าวว่า ทราบ ทั้ง 2 คน ก็จะมาช่วยกันทำงาน สำหรับนายร่มธรรมที่เคยออกมาปฏิเสธ ตนก็ไม่อยากไปหักอะไรมาก เพราะยังเด็กอยู่ แต่ก็เป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถมากคนหนึ่ง เมื่อถามอีกว่า จะกลับมาทำงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)หรือไม่ นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ไม่มีการพูดเรื่องตำแหน่งอะไร ตนทำหน้าที่ ส.ส.กาญจนบุรี เหมือนเดิม