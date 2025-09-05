เปิดประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่32 ของประเทศไทย

เปิดประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย
ภายหลัง ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สส.) มีมติให้ “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน สส. ทั้งหมดในสภา นายอนุทิน กำลังจะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย
เส้นทางชีวิต
นายอนุทิน ชาญวีรกูล เกิดวันที่ 13 กันยายน 2509 ที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันอายุ 59 ปี มีชื่อเล่นว่า “หนู” หรือ “เสี่ยหนู” เป็นบุตรชายคนโตของ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีมหาดไทย และผู้ก่อตั้งบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งฯ มีน้องชายคือ มาศถวิน ชาญวีรกูล และน้องสาว อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร (2527) ก่อนไปศึกษาต่อที่วูสเตอร์อะแคเดมี สหรัฐอเมริกา (2528) และจบระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮอฟสตรา ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
จากนั้นจบการศึกษาหลักสูตรผู้บริหาร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533) และจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2548)
ชีวิตครอบครัว
อนุทิน สมรสครั้งแรกกับ สนองนุช วัฒนวรางกูร มีบุตร 2 คน ต่อมาหย่าและสมรสใหม่กับศศิธร จันทรสมบูรณ์ แต่หย่าในปี พ.ศ. 2562 ปัจจุบันใช้ชีวิตคู่กับ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ
เส้นทางการทำงาน
อนุทิน เริ่มต้นการทำงานด้วยสายตรงที่จบมา ตำแหน่งวิศวกรการผลิต บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (2532), เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางด้านเทคนิค แผนกโครงการทางด้านการเงิน ที่บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป – บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทของตระกูลชาญวีรกูล
ตามมาด้วยการดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ที่บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด (มหาชน)ในปีถัดมา และเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (2538)
สำหรับเส้นทางการเมือง
ในปี 2539 ด้วยการรับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ประจวบ ไชยสาส์น)
- ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2547-2548
- ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต.ค. 2547 – มี.ค. 2548
- ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มี.ค. 2548 – ก.ย. 2549
ปี 2550 ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารของพรรคไทยรักไทย ที่ถูกสั่งยุบ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2550 หลังจากนั้น 5 ปี อนุทิน สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคต้นสังกัดของ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล ผู้เป็นบิดา ที่ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
จากนั้นในการเลือกตั้งปี 2557 อนุทิน ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 1 แต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ
การเลือกตั้งปี 2562 อนุทิน ได้รับการเลือกตั้งเป็น สส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 และเป็นแคนดิเดตนายกฯ ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ต่อเป็นสมัยที่ 2 และยังได้รับแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
การเลือกตั้งปี 2566 อนุทิน ได้รับการเลือกตั้งเป็น สส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง และต่อมาเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ
กระทั่งมีการจัดตั้งรัฐบาลครั้งใหม่ ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำได้เชิญพรรคภูมิใจไทย สส. 71 เสียง ร่วมจัดตั้งรัฐบาล หลังจัดตั้ง และโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐบาลทั้งคณะ อนุทิน ได้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย