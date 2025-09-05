โผครม.ขยับทันที ลงตัวแบ่งโควต้า เว้นให้คนนอก 5 เก้าอี้ ธรรมนัส ท้าชิงพรรคบิ๊กป้อม คุมกลาโหม

โผ ครม.อนุทิน 1 เริ่มแล้ว ภท. 12 เก้าอี้ แบ่งโควต้า คนนอก 5 ตำแหน่ง “ธรรมนัส” ชิง “พปชร.” คุมกลาโหม
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากสภาผู้แทนราษฎร ความเคลื่อนไหวการจัดตั้ง “ครม.อนุทิน 1” ก็ขยับทันที โดยมีการจัดสรรโควต้าตามจำนวนเสียงที่ประกาศจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ร่วมกัน 146 เสียง ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย 12 เก้าอี้ พรรคกล้าธรรม 7 เก้าอี้ แบ่งเป็น 4 รัฐมนตรีว่าการ และ 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการ ขณะที่ พรรคพลังประชารัฐ 4 เก้าอี้ เป็นกลุ่มนายสุชาติ ชมกลิ่น 4 ตำแหน่ง กลุ่มนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย 2 ตำแหน่ง และกลุ่มนายนิพนธ์ บุญญามณี 1 ตำแหน่ง และโควต้าคนนอก 5 เก้าอี้
สำหรับพรรคภูมิใจไทย อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นั่งนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.มหาดไทย
ส่วน รมช.มหาดไทย มีชื่อ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค ครั้งนี้จะได้รับโอกาสเป็นรัฐมนตรีป้ายแดง รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด้าน นางศุภมาส อิศรภักดี นั่ง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วนกระทรวงที่ต้องจับตาอย่างกระทรวงคมนาคม มีชื่อนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นั่งเจ้ากระทรวง ขณะที่ นายภราดร ปริศนานันทกุล มีชื่อเป็นรัฐมนตรีป้ายแดง นั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
สำหรับโควต้าคนนอก 5 เก้าอี้ เริ่มมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งแล้ว อาทิ รมว.คลัง มีชื่อ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วน รมว.พลังงาน มีชื่อนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รมว.ต่างประเทศ มีชื่อของ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนกระทรวงพาณิชย์ มีกระแสข่าวว่ายังเป็นนายจตุพร บุรุษพัฒน์ และกระทรวงยุติธรรม ยังรอการทาบทาม
ขณะที่ พรรคกล้าธรรม 7 เก้าอี้ มีการเสนอชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ดำรงตำแหน่ง รมว.กลาโหม แต่ตำแหน่งนี้ก็มีความต้องการจากพรรคพลังประชารัฐด้วย ส่วน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็น นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ขณะที่ รมว.ศึกษาธิการ เป็น นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์
ด้าน รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น นายอัครา พรหมเผ่า ขณะที่รัฐมนตรีช่วย ยังไม่ได้ลงในรายละเอียด แต่มีชื่อของ นายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรี และนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ เข้ามาชิง
ส่วนพรรคพลังประชารัฐ ได้ 4 เก้าอี้ ซึ่งตอนนี้มีรายชื่อปรากฏ คือ นายสันติ พร้อมพัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข และอีก 1 เก้าอี้ที่เสนอขอ คือ ตำแหน่ง รมว.กลาโหม โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ได้นั่งเอง แต่จะส่ง พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เข้ามาดำรงตำแหน่ง ส่วนอีก 2 ตำแหน่งมีรายชื่อแล้วเป็นนางตรีนุช เทียนทอง กับนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะนั่งกระทรวงใด
สำหรับกลุ่มนายสุชาติ ชมกลิ่น ชัดเจนแล้วว่าเจ้าตัวได้นั่ง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอีก 1 กระทรวงที่ได้โควต้า คือ รมว.อุตสาหกรรม มีชื่อ จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ คนสนิทนายสุชาติ ชมกลิ่น อย่างไรก็ตาม จะมีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีอีกครั้งช่วงค่ำนี้