เปิดเสียงโหวต อนุทิน-ชัยเกษม ด้าน พท.-ปชป.-พปชร.-รทสช. เสียงแตกวุ่น

เปิดเสียงหนุน ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ‘ภูมิใจไทย-กล้าธรรม-ประชาชน’ ไม่มีแตกแถว 8 งูเห่า ‘เพื่อไทย’ มาตามนัด บวกเสียง ‘เฉลิม’ พร้อม 4 ส.ส.ปชป.สวนมติพรรคเพิ่มแต้มให้
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติ 311 ต่อ 152 เสียง ให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกฯ จากพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น สำหรับคะแนนที่โหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนใหญ่เป็นพรรคที่จับขั้วกัน ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย พรรคกล้าธรรม พรรครวมไทยสร้างชาติ และ พรรคประชาชน ที่ลงมติไปในทางเดียวกันทั้งหมด รวมถึงกลุ่มงูเห่าจากพรรค พท. 8 เสียง และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อีก 1 เสียง รวมถึงพรรคไทยสร้างไทย 6 คน ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์ มีสมาชิกสวนมติพรรคมาร่วมสนับสนุนนายอนุทินทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง นายราชิต สุดพุ่ม ส.ส.นครศรีธรรมราช นายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา และ นายสรรเพชร บุญญามณี ส.ส.สงขลา สำหรับพรรคชาติพัฒนา มี นายประสาท ตันประเสริฐ ส.ส.นครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมี น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคภูมิใจไทย ที่ก่อนหน้านี้เป็นงูเห่าของพรรคภูมิใจไทย แต่การโหวตรอบนี้กลับมาสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกฯ
ขณะที่ คะแนนเห็นชอบ นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทย มาจาก พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทรวมพลัง พรรคชาติพัฒนา นอกจากนี้ ยังมี 2 เสียง จากพรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ นายอนันต์ ผลอำนวย และ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร ที่ก่อนหน้านี้เคยโหวตสวนมติพรรคไปให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2569 วาระ 3 ซึ่งการโหวตรอบนี้ ก็ยังโหวตสวนมติพรรค คือโหวตให้นายชัยเกษม เป็นนายกรัฐมนตรี
ส่วนคะแนนงดออกเสียง 27 เสียง มาจากพรรคประชาธิปัตย์ 20 เสียง ประธานสภา และรองประธานสภา ทั้งสองคน นายอนุทิน รวมถึงพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้แก่ นายวิทยา แก้วภราดัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร ส.ส.นครปฐม และ นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร ส.ส.พัทลุง ทั้งนี้ ไม่พบการลงคะแนน 2 คน ได้แก่ ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และ น.ส.ปิยะนุช ยินดีสุข ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย