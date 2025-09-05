สมช.ถกเข้ม เคาะกรอบถกจีบีซี 10 ก.ย. อุบรายละเอียด รอแถลงหลังประชุม
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 5 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ใช้เวลาเกือบ 3 ชั่วโมง โดยนายภูมิธรรม ระบุว่าให้เลขาฯสมช. เป็นผู้แถลงผลประชุม
จากนั้น นายฉัตรชัย แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบกรอบและประเด็นที่จะนำเข้าสู่การหารือในคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ที่ฝ่ายเลขานุการของไทย จะนำไปหารือกับฝ่ายเลขานุการของกัมพูชา และเมื่อได้กรอบแล้ว จะนำเรื่องที่ทุกฝ่ายเห็นชอบตามที่ตกลงกันนำมาเสนอเข้าที่ประชุมสมช.พิจารณาในวันที่ 8 ก.ย.นี้ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในวันที่ 9 ก.ย.นี้ ก่อนที่คณะทำงานจะนำกรอบการหารือ เข้าสู่ที่ประชุมจีบีซีในวันที่ 10 ก.ย.นี้ ส่วนรายละเอียดกรอบและประเด็นที่จะเจรจายังไม่ขอเปิดเผย จนกว่าการหารือจะเรียบร้อย
ผู้สื่อข่าวถามว่าในการ ประชุมสมช.วันที่ 8 ก.ย.นี้ นายภูมิธรรมยังทำหน้าที่อยู่หรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า ได้ประสานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ระบุว่าคณะทำงานยังต้องปฎิบัติงานอยู่จนกว่าครม.ชุดใหม่ จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฎิบัติหน้าที่