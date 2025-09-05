เปิดภาพแรก อนุทิน ชาญวีรกูล ก้มกราบพ่อ หลังได้รับโหวต นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี32

เปิดภาพแรก “อนุทิน” ก้มกราบพ่อ หลังได้รับโหวตนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี 32 ก่อนเข้าพรรคคืนนี้
เมื่อเวลา 17.40 น. วันที่ 5 ก.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 เดินทางไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายหลังได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ด้วยคะแนน 311 เสียง
ทันทีที่ถึงโรงพยาบาล นายอนุทินได้ก้มกราบที่ตักพ่อ พร้อมสวมกอดพ่อระหว่างที่พ่อกำลังรับประทานอาหารเย็น ทั้งคู่มีสีหน้ายิ้มแย้ม สดใส
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายอนุทินจะเดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทยในเวลา 20.00 น. ของวันนี้