ทักษิณ ต่อสายขอบคุณแกนนำเพื่อไทย-พรรคร่วม โหวตชัยเกษม ยันกลับไทย 8 ก.ย.
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ นายทักษิณ ชินวัตร เดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว ไปยังสิงคโปร์ แต่เปลี่ยนจุดหมายกะทันหัน ไปลงที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แทน พร้อมโพสต์ชี้แจงสาเหตุที่เปลี่ยนเป้าหมายเพราะถู กตม. สกัดไว้นานกว่า 2 ชั่วโมง จนสนามบินที่สิงคโปร์ปิด จึงมาหาหมอที่ดูไบแทน และจะกลับประเทศไทยแน่นอน
ล่าสุดมีรายงานข่าวว่า เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา นายทักษิณได้โทรศัพท์มาหาแกนนำและ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเก่าหลายคน พร้อมขอบคุณที่ช่วยโหวตให้ นายชัยเกษม นิติสิริ และยืนยันว่าในวันจันทร์ที่ 8 ก.ย. จะเดินทางกลับประเทศไทย และจะไปฟังคำพิพากษาคดีชั้น 14 ในวันที่ 9 ก.ย.แน่นอน
