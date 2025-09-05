เริ่มแล้ว! ปชน. เปิดให้ผู้ผ่านหลักสูตรพรรค สมัครเป็นผู้สมัครส.ส. เตรียมนับถอยหลังเลือกตั้ง

เริ่มแล้ว ‘พรรคประชาชน’ เปิดระบบให้ผู้ผ่านหลักสูตรของพรรค ลงสมัครเป็นผู้สมัคร ส.ส. ทั้งแบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ เตรียมความพร้อมนับถอยหลังสู่เลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 5 กันยายน นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 แล้วในวันนี้ ประเทศไทยจะนับถอยหลังสู่การยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ พร้อมกับการจัดทำประชามติเพื่อเปิดทางสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามเงื่อนไขของพรรคประชาชนที่ระบุในข้อตกลงร่วมฯ (MOA) ที่เปิดเผยต่อประชาชนทั่วประเทศ
เพื่อให้พรรคประชาชนมีผู้สมัคร ส.ส.ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน เป็นบุคคลที่พี่น้องประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นได้ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง วันนี้เวลา 18.00 น. พรรคได้เปิดระบบให้สมาชิกพรรคที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนสมาชิกพรรคประชาชน (PP101) และหลักสูตรนักการเมืองประชาชน (PC101) สามารถสมัครเป็นผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคประชาชนได้ โดยเป็นการรับสมัครภายในผ่านช่องทาง Discord และกลุ่มไลน์ผู้สมัคร PC101 ของแต่ละจังหวัดเท่านั้น
สำหรับแบบแบ่งเขต สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2568 ส่วนแบบบัญชีรายชื่อ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2568