อนุทิน ขอให้มั่นใจ ทักษิณ ออกนอกประเทศ บังคับใช้กฎหมายเต็มที่ ไม่มีช่วย ไม่มีกลั่นแกล้ง-เอาคืน

พ่อสั่งสอนมา อนุทิน ลั่นโกรธร้อยครั้งไม่เท่าอภัยครั้งเดียว ขอให้มั่นใจ ทักษิณ ออกนอกประเทศ บังคับใช้กฎหมายเต็มที่ ไม่มีช่วย ไม่มีกลั่นแกล้ง-เอาคืน ไม่ขยายขัดแย้งชิงชัง
วันที่ 5 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกนอกประเทศ ในฐานะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจะติดตามเรื่องนี้อย่างไร ว่า ทุกอย่างมีกฎหมายกำกับอยู่แล้ว ตนให้ความมั่นใจว่าภายใต้การทำงานของตนและคณะรัฐมนตรี เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ ไม่มีการช่วยใคร ไม่มีการแกล้งใคร ไม่มีการเอาคืนใคร
สิ่งที่เกิดมาทั้งหมดมีทั้งดีและไม่ดี ไม่ว่าพวกตนจะโดนกระทำ ด้วยวิธีการใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะโดนเข้าใจผิด และได้ปฏิบัติกับพวกตนอย่างไรก็ตาม ถือว่าวันนี้พวกตนมาอยู่ตรงนี้แล้ว เราจะไม่ขยายความขัดแย้ง ความโกรธแค้นชิงชัง ให้เพิ่มมากขึ้นไปอีก คุณพ่อสอนไว้ว่าโกรธร้อยครั้งไม่เท่าอภัยครั้งเดียว ยึดคำพูดที่ถูกอบรมสั่งสอนมา