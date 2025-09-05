มทภ.2 บรรยายพิเศษ รร.เตรียมอุดมฯ ฝากน้องนักเรียน คือความหวังประเทศ เป็นคนเก่งต้องมีคุณธรรม

“มทภ.2” บรรยายพิเศษ รร.เตรียมอุดมฯ ฝากน้อง นร. คือความหวังปท. เป็นคนเก่งต้องมีคุณธรรม ขอให้ตั้งใจเรียน เรื่องชายแดน ทหารจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อรับมอบสิ่งของ และพลาสติกอย่างหนาขนาด 200 ไมครอน และสแลนดำอย่างหนา เพื่อนำไปทับพลาสติกใช้กันแสงไม่ให้ศัตรูมองเห็น พร้อมบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้ง 3 ระดับชั้นคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในหัวข้อ “ความจริงจากประเทศไทย The truth from Thailand”
พลโท บุญสิน กล่าวว่า “เรียนเก่งแต่ไม่มีคุณธรรมอันตรายมาก เพราะเขาจะใช้ความเก่งไปเอาเปรียบคนอื่น ถ้าคนอื่นโง่กว่าเขา เขาใช้ความฉลาดที่ไม่มีคุณธรรมโกงกินบ้านเมือง และเอาเปรียบเพื่อนร่วมชีวิต เอาเปรียบเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ไม่มีเมตตาในจิตใจ ไม่มีคุณธรรม
นี่คือสิ่งที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะปลูกฝังน้องๆ ในห้วงเวลา 3 ปี แม่ทัพรู้สึกภูมิใจที่พวกเธอได้นั่งเรียนอยู่ตรงนี้ แม่ทัพขอฝากความหวังนี้ไว้ให้กับพวกเธอ ส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่พวกเธอต้องออกไปขับเคลื่อน ในโอกาสข้างหน้า เป็นอะไรก็ได้ ที่พวกเราถนัด ไม่ต้องไปเลียนแบบเพื่อน จบออกไปไปทำมาค้าขายก็ได้ ไปเป็นคุณหมอก็ได้ ไปเป็นทหารก็ได้ แล้วแต่เราถนัด ช่วงนี้มีน้องๆ หลายท่านอยากเป็นทหารเหมือนลุงแม่ทัพ อันนี้ยินดี ลุงแม่ทัพชอบ แต่ถ้าพวกเราไม่ชอบก็ต้องพร้อมไปได้ทำสิ่งที่เราถนัดคือช่วยประเทศชาติ
พลโท บุญสิน กล่าวว่า ลุงแม่ทัพใส่ชุดนี้ (ชุดลายพราง) เป็นชุดที่ภูมิใจที่สุด เพราะลูกน้องลุงแม่ทัพบาดเจ็บชุดนี้ ลูกน้องเสียชีวิตชุดนี้ และชุดนี้มี 3 สี (สีธงชาติ) ไม่เคยปกปิดผืนธงนี้ แม้ว่าการเข้าสู่สนามรบตอนกลางคืนจะสะท้อนแสงข้าศึกมองเห็นบ้าง แต่นี่คือแผ่นดิน ข้าศึกจะยิงก็ยิงมา พวกเราต้องภูมิใจและรักษาไว้ 3 สีนี้
ต่อไปในภายภาคหน้าคุณครูที่นั่งอยู่ข้างหน้าเรารวมถึงลุงแม่ทัพหมดแรงแล้ว พวกเธอทั้งนั้นที่จะรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะบรรพบุรุษเราได้คิดดีแล้วว่า 3 สีนี้ ต้องอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน พระนเรศวรมหาราชปากคาบดาบขึ้นตีป้อมค่าย พระเจ้าตากสินไปตีหัวเมืองเล็กหัวเมืองใหญ่ มารวบรวมเป็นพื้นแผ่นดิน
พระเจ้าอยู่หัวเป็นห่วงทุกวันท่านรับคนไข้ คนป่วย คนเจ็บ จากการรบ เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกคน นั่นคือพระเจ้าแผ่นดิน พวกเราอาจจะไม่ทราบ
ศาสนาต้องมีในประเทศไทย คนในศาสนาอาจจะมีชั่วบ้างอาจจะมีเลวบ้าง นั่นเป็นเรื่องของคนมาห่มเหลือง แต่ละคำสอนดีหมดทุกศาสนา ที่เป็นคำสอนที่ถูกต้อง ยืนยันทุกศาสนาต้องอยู่คู่กับคน ถ้าคนไม่มีหลักศาสนาก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานทำอะไรโดยไม่คิด ทำร้ายร่างกายคนอื่นโดยไม่คิด โกงคนอื่นโดยไม่คิดเห็นแก่ส่วนรวม ไม่มีความเมตตากับเพื่อนมนุษย์ โลภโกรธหลง นี่คือหลักศาสนาทั้งหมด ฝากน้องน้องไว้เวลาเราเครียดทำอะไรไม่ได้ดั่งใจใช้หลักศาสนามาช่วย เห็นน้องนักศึกษานักเรียนหลายสถาบันโดดตึก ทำไมเขาต้องคิดขนาดนั้น