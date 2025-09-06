ป้ายพรึ่บ! หน้าพรรคประชาชน นักกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ หลังโหวต ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา มีกลุ่มนักกิจกรรมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์หน้าพรรคประชาชน หลังการโหวตยกมือให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯคนที่ 32 ของประเทศ โดยพรรคประชาชน
โดยร่วมกันถือป้าย ระบุข้อความ เช่น เงามืดกำลังแผ่ปกคลุมประเทศไทย ประชาธิปไตยกำลังถูกกลืนกิน “หนู” สัญลักษณ์ภัยพิบัติ ในรูปแบบชนชั้นนำอย่าง “count olork” เราจะเชื่อใจได้อย่างไร มั่นใจได้อย่างไรว่าในอีก 4 เดือนหลังจากนี้การยุบสภาจะเกิดขึ้นจริง ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หากจริงตามข้อเสนอก็แล้วไป แต่ถ้าหากไม่ ความเสียหายทางการเมืองใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
แม้ยังไม่มีอำนาจทางการเมือง แต่สถานการณ์การจับกุม คุมขังดําเนินคดีแก่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยไม่สู้ดีนัก ไม่ถึงสัปดาห์มีคนต้องเข้าเรือนจำรวมแล้ว 7 คน ถ้าข้อเสนอไม่ถูกทำตามเรายังมีโอกาสแก้รัฐธรรมนูญ ทุกหมวดหมู่ ทุกมาตราได้ พูดเรื่องนิรโทษกรรมรวม 112 ได้หรือไม่
พร้อมกับขอเรียกร้องให้พรรคการเมืองชูข้อเสนอการ ยุติชะลอหรือหยุดการดำเนินคดีการเมืองคดีใหม่ ทบกวนการนิรโทษกรรมที่ต้องรวม 112 คืนสิทธิประกันตัวของผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมือง