ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้ง โยกย้าย รองปลัด อธิบดี ผู้ว่าฯ มหาดไทย 26 ราย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้ง โยกย้าย รองปลัด-ผู้ว่าฯ ผู้บริหาร มหาดไทย 26 ราย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงมหาดไทย
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 26 ราย อาทิ ตำแหน่ง ผู้ตรวจการกระทรวง อธิบดี ผู้ว่ารายการกระทรวง
การนี้ แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล พ้นจากผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู เป็น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน , นายทศพล เผื่อนอุดม พ้นจากผู้ตรวจการกระทรวง นั่ง ผู้ว่าฯเชียงใหม่
