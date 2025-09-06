การเมือง

ทีมงาน ครม.อิ๊งค์ ส่งเจ้าหน้าที่ทยอยขนของ พ้นทำเนียบ หลังสภา โหวต อนุทิน นั่งนายกฯ

รัฐบาล อิ๊งค์ ส่งเจ้าหน้าที่ทยอยขนของ​ พ้นทำเนียบ​ หลัง​สภาฯ โหวตเลือก อนุทิน​ นั่งนายกฯ คนที่ 32

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบ​รัฐบาล​ว่าเป็นไปอย่างเงียบเหงา​ หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎร​ได้โหวตเลือก​ นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี​ โดยในช่วงเวลาประมาณ 09.30​ น.​ มีการเคลื่อนไหวขนภาพวาดติดฝาผนังออกจากห้องทำงานของนางสาวหทัย ทิวไผ่งาม​ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ ก่อนที่ในเวลาประมาณ​ 10.00 น.​ พบรถบรรทุก​ 6 ล้อ​คลุมผ้าใบทึบเคลื่อนตัวออกจากบริเวณหลังตึกไทยคู่ฟ้า​ รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่ มาล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำยาเครื่องปรับอากาศใหม่ ทั้งตึกไทยคู่ฟ้าและตึกบัญชาการ 1

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ แม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์​ แต่มีการแจ้งเตรียมขนของของรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดเดิมออกทั้งวันเสาร์และอาทิตย์

