ทีมงาน ครม.อิ๊งค์ ส่งเจ้าหน้าที่ทยอยขนของ พ้นทำเนียบ หลังสภา โหวต อนุทิน นั่งนายกฯ

รัฐบาล อิ๊งค์ ส่งเจ้าหน้าที่ทยอยขนของ พ้นทำเนียบ หลังสภาฯ โหวตเลือก อนุทิน นั่งนายกฯ คนที่ 32
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นไปอย่างเงียบเหงา หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้โหวตเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยในช่วงเวลาประมาณ 09.30 น. มีการเคลื่อนไหวขนภาพวาดติดฝาผนังออกจากห้องทำงานของนางสาวหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนที่ในเวลาประมาณ 10.00 น. พบรถบรรทุก 6 ล้อคลุมผ้าใบทึบเคลื่อนตัวออกจากบริเวณหลังตึกไทยคู่ฟ้า รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่ มาล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำยาเครื่องปรับอากาศใหม่ ทั้งตึกไทยคู่ฟ้าและตึกบัญชาการ 1
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่มีการแจ้งเตรียมขนของของรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดเดิมออกทั้งวันเสาร์และอาทิตย์
