มนพร ลั่นถึงรบ.เปลี่ยนขั้ว แต่หัวใจเพื่อไทย ไม่เคยเปลี่ยน ยืนหยัดต่อ เป็นผู้แทนตลาดล่าง

เปลี่ยนนายกฯ เปลี่ยนขั้วไม่ใช่อุปสรรค “มนพร” ลั่นจุดยืนของพท. หัวใจคือปชช. พร้อมทำหน้าที่ผู้แทนตลาดล่างรับใช้ปชช. ลั่นจะไม่ทิ้งปชช.
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตลอดเวลาการทำงานที่ผ่านมากว่า 30 ปีในการทำหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชน ตั้งแต่หน้าที่ ส.อบจ.นครพนม รองนายก อบจ.นครพนม นายก อบจ.นครพนม มาถึง ส.ส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย จนถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ไม่เคยยึดติดตำแหน่งทางการเมือง และภูมิใจได้ทำหน้าที่ดีที่สุด เพราะจุดยืนคือการทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียง ดูแลรับใช้ประชาชน การพัฒนาทุกด้านจะต้องเดินไปข้างหน้า มั่นใจพรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน ทุกนโยบายที่ผ่านมา เชื่อมั่นประชาชนได้ประโยชน์ และคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก มั่นใจตลอดการทำงานที่ผ่านมา ไม่เคยทำให้ประชาชนผิดหวัง ไม่เคยทำให้ประชาชนเสียโอกาส
“มาถึงวันนี้ตำแหน่งรัฐมนตรีอาจเปลี่ยนผ่าน นายกฯ อาจสับเปลี่ยนจากขั้วรัฐบาลเป็นฝ่ายค้าน แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจที่ยืนหยัดอยู่กับพรรคเพื่อไทย และยืนหยัดอยู่กับประชาชน เพราะหน้าที่สำคัญที่สุด คือการเป็นปากเป็นเสียง และเป็นที่พึ่งของพี่น้องเสมอมา การทำหน้าที่ผู้แทนตลาดล่างสำคัญที่สุด การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ใช่อุปสรรคปัญหา พร้อมทำหน้าที่ผลักดันการพัฒนาทุกด้าน ตรวจสอบรัฐบาล แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุน ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานพรรคเพื่อไทยทุกคนทำงานรับใช้ประชาชน ขับเคลื่อนประเทศไทย เดินต่อไปข้างหน้า ประเทศไทยจะต้องไม่หยุดแค่นี้ ยืนยันเราจะไม่ทิ้งประชาชน” นางมนพรกล่าว