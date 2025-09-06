ภท. ยัน จ่อฟื้น คนละครึ่ง กระตุ้นศก. ปรับสิทธิประโยชน์มากขึ้น ชี้ มีเวลาน้อยต้องทำเร็วที่สุด

สิริพงศ์ รับจ่อคืนชีพ คนละครึ่ง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น มั่นใจดีกว่า ดิจิทัลวอลเล็ต ปัดปูทางหาเสียงเลือกตั้งสมัยหน้า
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสที่รัฐบาลอนุทิน ต้องการฟื้นคืนโครงการคนละครึ่งว่า กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ และทีมนโยบายมีการพูดคุยกันว่านโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้น จะมีอะไรบ้าง ซึ่งโครงการคนละครึ่ง ก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่อาจจะมีอะไรที่มากกว่า เช่น เรื่องสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น ซึ่งเรามีการรับฟังโครงการต่างๆ ที่เป็นโครงการที่ดีในอดีต ซึ่งโครงการเหล่านี้น่าจะนำมาต่อยอดได้ และทำให้ดีขึ้น ข้อผิดพลาดของหลายโครงการที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด ถ้าดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเราจะนำมาปรับปรุง
เมื่อถามว่า โครงการคนละครึ่งได้ประโยชน์มากกว่าโครงการดิจิทัลวอลเลตใช่หรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ถ้าดูจากกระแสการตอบรับจาก โซเซียลมีเดีย และสื่อต่างๆและคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นและตัวเม็ดเงินที่ใช้ในระบบไม่ได้มากเท่า แต่ความรู้สึกของคนเรื่องการหมุนของเงินน่าจะดีกว่า ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีการสั่งการ และยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุด แต่แนวทางที่คุยกันไม่เน้นการลงทุนกับแอพพลิเคชันใหม่ หากระบบรัฐที่ดีก็จะใช้ต่อ สำหรับงบประมาณที่ใช้นั้นยังไม่ได้ดูในรายละเอียดเป็นการพูดคุยในหลักการเท่านั้น และต้องดูว่ามีงบประมาณเท่าใด ซึ่งนโยบายหลักต้องรอนายกรัฐมนตรี
ถามว่าการแถลงนโยบายคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีเวลาทำงานแค่ 4 เดือน ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนการนำนโยบายนี้กลับมาใช้เพื่อเป็นการปูทางในการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่นั้น เป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ