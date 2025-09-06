วันชัย เปรียบรบ. 4 เดือน เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย หวังอะไรไม่ได้ ปชช.ทำได้แค่ทำบุญ-ทำใจ

วันชัย เปรียบ รบ. 4 เดือน เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย หวังอะไรไม่ได้ ปชช.ทำได้แค่ทำบุญ-ทำใจ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 นายวันชัย สอนศิริ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์ข้อเขียน เรื่อง “รัฐบาลมะเร็งระยะสุดท้าย” ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า คุณอนุทินก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมใจอยาก แม้จะเป็นแค่สี่เดือนก็ถือว่าชีวิตหนึ่งได้เป็นนายกฯแล้ว ว่าไปเศรษฐาก็เคยเป็น อุ๊งอิ๊งก็เคยเป็น ทำไมอนุทินจะเป็นบ้างไม่ได้ เป็นเกียรติยศต่อวงตระกูลอย่างยิ่ง ส่วนเรื่องของบ้านของเมือง มันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เหมือนหมอบอกว่า คุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย อยู่ได้แค่ 4 เดือน คิดดูสิ ชีวิตจะเป็นอย่างไร ใครจะร่วมไม้ร่วมมือคบหาสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใครจะมาทำอะไรด้วย ก็อยู่รอวันตายเท่านั้น คุณเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่า ที่เลือกคุณอนุทินไม่ได้หวังว่าจะมาให้แก้ปัญหาอะไร เพราะรู้ว่าทำไม่ได้ ทำไม่ทัน จึงต้องการให้มาทำ 2 อย่างคือ ทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ และยุบสภาใน 4 เดือน นอกนั้นไม่ได้หวังอะไรเลยจากรัฐบาลที่กำลังจะหมดลมหายใจใน 4 เดือน
ทั้งข้าราชการและประชาชน ก็คงจะไปหวังอะไรไม่ได้กับรัฐบาลชุดมะเร็งระยะสุดท้ายนี้ ข้าราชการก็คงจะเกียร์ว่าง ประชาชนก็คงจะหมดหวัง แต่คนที่มีความหวังและประสบความสำเร็จที่สุดคือ…”อนุทิน ชาญวีรกูล” ส่วนบ้านเมืองและประชาชนจะเป็นอย่างไรไม่ใช่เป้าหมายของการเป็นนายกฯในครั้งนี้ เพราะรู้ชะตาชีวิตได้ดี ว่าจะตายเมื่อไร่ ก็ทำได้เพียงสองอย่างเท่านั้นคือ ทำบุญกับทำใจ และก็คงสมใจอยากของพรรคประชาชน
ส่วนพรรคเพื่อไทยน่าจะถือโอกาสใน 4 เดือนนี้ เป็นโอกาสทองของพรรค เป็นรัฐบาลมาแล้วเกือบ 2 ปี มีปัญหาสารพัด ยังไม่มีอะไรโดดเด่น มาเป็นฝ่ายค้านดูบ้างสิ คะแนนอาจจะพุ่งปรี๊ด เลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะมาในลำดับต้นๆ เพราะพรรคประชาชน ก็คงจะอิหลักอิเหลื่อกับรัฐบาลที่ตนให้กำเนิดมา จะขย้ำเต็มที่จะขยี้ให้สุด หรือจะประคับประคอง ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ ในที่สุดรัฐบาลอนุทินจะดีหรือไม่ดี พรรคประชาชนก็ต้องรับผิดชอบ แผลนี้เป็นแผลใหญ่ของพรรคประชาชนที่ติดตัวไป ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งเลือกตั้งครั้งหน้า อาจกลายเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายเหมือนรัฐบาลนี้ก็ได้
การเมือง 3 ขั้วต่อแต่นี้ ถ้าเพื่อไทยปรับตัว ปรับคน ปรับกลยุทธ์ เล่นบทฝ่ายค้านให้เต็มที่ ถึงพริกถึงขิงอย่างฉกาจฉกรรจ์ ให้โดนใจ เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนอย่างแท้จริง แค่อภิปรายในวันโหวตนายกฯก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้ว หาก 4 เดือนต่อแต่นี้ เล่นให้เป็น เล่นให้ใหญ่ เล่นให้โดน… ผมว่า อาจพลิกฟื้นคืนกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิม