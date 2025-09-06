คารม โต้สื่อนอก พาดหัว อนุทินราชากัญชา ลั่นไม่จริง ทำเข้าใจผิด ยันใครๆก็รู้นโยบายนี้เจตนาดี

“คารม” โต้สื่อนอก พาดหัวข่าว “อนุทินราชากัญชา” ได้รับเลือกเป็นนายกฯ ลั่น ไม่เป็นความจริง ทำให้คนเข้าใจผิด
อนุทินราชากัญชา – เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 นายคารม พลพรกลาง สมาชิกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี Financial Times นำเสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรี ที่กำลังเข้าสู่ตำแหน่ง โดยพาดหัวข่าวว่า “ราชากัญชาไทย“ ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี ว่า คำว่า “ราชากัญชา” ไม่เป็นความจริง ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งใครๆ ก็รู้ว่า นโยบายกัญชาเสรี เป็นเรื่องที่มีเจตนาดีในการทำให้กัญชา มาใช้โดยมีกฎหมายควบคุม
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า ”กัญชา“ เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ประชาชนใช้ในการทำอาหาร รักษาโรค หากกัญชาไม่มีกฎหมายควบคุม กัญชาถูกจัดให้เป็นยาเสพติดประเภท 5 ประชาชนที่ครอบครอง เพื่อประกอบอาหาร หรือใช้รักษาโรค จะต้องถูกจับกุม และได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ฉะนั้นการมีกฎหมายควบคุมนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงข้อเท็จจริง การพาดหัวข้อข่าวดังกล่าว ทำให้คนเข้าใจผิดต่อตัวว่าที่นายกรัฐมนตรี เป็นอย่างมาก
“ว่าที่นายกรัฐมนตรี พร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลาที่มีอย่างจำกัด ต้องใช้เวลาทุกนาทีในการทำงาน ให้สิ่งที่สูญเสียไปกลับมา สำหรับข้อกังวลในหลาย ๆ เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเขากระโดง และปัญหาการฮั้ว ส.ว. ล้วนอยู่ในขั้นตามกฎหมาย ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ ขออย่าเป็นกังวล ขอโอกาสให้ว่าที่นายกฯ ได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ” นายคารม กล่าว