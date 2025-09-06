โรม ฝาก อนุทิน ยกเครื่องยุทธศาสตร์ชายแดน-แก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ ชงใช้ ICC เอาผิดกัมพูชา
เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ฝากข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลใหม่ว่า ได้คุยกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แล้วว่า ยุทธศาสตร์ไทย-กัมพูชาต้องเปลี่ยน และไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิม แม้เราจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ แต่เราต้องอยู่บนหลักที่ว่าไทย-กัมพูชาไม่มีใครหนีออกไปจากกันได้ จึงต้องหาทางต่อไป
ความมั่นคงจะต้องมีหลักประกันที่เราสามารถมั่นใจได้ ดังนั้นเรื่องยุทธศาสตร์จะต้องเปลี่ยนและคุยใหม่ทั้งหมด เช่น การค้า เขตแดน ท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศ การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยืนยันว่าทันทีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี มีอำนาจ หนึ่งในเรื่องที่จะเสนอคือ ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) เราไม่ได้เสนอให้ยอมรับ แต่กัมพูชาเป็นภาคีอยู่ เราเชื่อได้ว่าอำนาจรัฐในกัมพูชาทำให้เกิดคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ แม้ประเทศไทยจะเป็นภาคี แต่สามารถมีกลวิธีในการดำเนินการเอาผิดกับกัมพูชาต่อ ICC ได้
ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องรอให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ยังไม่ทราบว่าจะเป็นใครแน่นอน เห็นว่าเป็นร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม จึงขอรอดูความชัดเจนก่อน
อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้สูงที่นายอนุทิน จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต จะต้องทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีทรัพยากรใด ๆ ของไทยเกี่ยวข้องกับการทำให้กัมพูชาใช้เป็นประโยชน์กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และหลอกลวงคนไทย เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลจากทีมงานในพื้นที่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชายังเฟื่องฟูอยู่