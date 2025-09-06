การเมือง

นพดล ปัทมะ ลาออกส.ส.เพื่อไทย ขอลุยงานด้านกฎหมาย ขอบคุณทักษิณ ส่งกำลังใจเพื่อนส.ส.

นพดล ปัทมะ ลาออกส.ส.เพื่อไทย ขอลุยงานด้านกฎหมาย จ่อขยับบัญชีรายชื่อ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายนพดล ปัทมะ ส.ส.เพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ขอลาออกจากการเป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย โดยว่า

“ผมขอลาออกจากการเป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นับตั้งแต่ 6 กันยายน 2568 เพื่อไปทำงานด้านกฎหมาย การพัฒนาคน และทำงานตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

ผมขอกราบขอบพระคุณท่านอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร และ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นอย่างสูง ตลอดจนพรรคเพื่อไทย และขอส่งความปรารถนาดีไปยังเพื่อน ส.ส.และสมาชิกพรรค ที่เคยทำงานร่วมกันมา ขอให้ท่านโชคดีและประสบความสำเร็จในงานที่ทำเพื่อประชาชน”

ทั้งนี้ นายนพดลเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 15 หากลาออกจะต้องขยับ ลำดับที่ 41 ขึ้นเป็น ส.ส. ได้แก่ นายรุ่งเรือง พิทยศิริ

