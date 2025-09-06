ทวี ลงปัตตานี ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคม ย้ำต้องแก้ยาเสพติดแบบบูรณาการ

‘ทวี’ ลงพื้นที่ปัตตานี ติดตามงานและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคม ย้ำต้องแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่จ.ปัตตานี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จ.ปัตตานี ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดปัตตานี หรือ “ศูนย์ศรัทธาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” ต.บ่อทอง อ.หนองจิก เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม
พ.ต.อ.ทวีได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังได้ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวและสังคมได้อย่างยั่งยืน
พ.ต.อ.ทวี กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง สาธารณสุข เทศบาล ผู้นำชุมชน และภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ ลดปัญหา เพิ่มโอกาส และสร้างสังคมที่เข้มแข็งปลอดภัย ศูนย์ศรัทธาชน” พักคอยก่อนคืนสู่สังคม
สำหรับ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจ.ปัตตานี จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและดูแลผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด โดยมีเป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บำบัดก่อนกลับสู่ครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตั้งศูนย์ฯ นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนที่ผ่านมา และได้รับการประสานงานเร่งรัดอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 (ป.ป.ส. ภ.9) กระทรวงยุติธรรม เนื่องจากปัตตานีมีความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากรมากที่สุด โดยใช้งบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำหรับการดำเนินงานในระยะแรก
แม้ว่าในขณะนี้ศูนย์ฯ จะใช้รูปแบบการอบรมเป็นรุ่น ซึ่งรุ่นแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้ แต่ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ระบุว่า แนวทางในอนาคตจะมีการปรับปรุงเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้ารับการบำบัดสามารถ “Walk in” ได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้าถึง นอกจากในพื้นที่ปัตตานีแล้ว ยังมีความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย โดยที่จ.ยะลาได้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ป.ป.ส. ภ.9 กระทรวงยุติธรรม เบื้องต้น จำนวน 350,000 บาท เพื่อใช้สถานที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา เป็นศูนย์พักคอย โดยมีหลักสูตรการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมจริยธรรม การฝึกอาชีพ เช่น ช่างตัดผม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการปั้นปูน รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจะใช้ฐานข้อมูลจากสาธารณสุข และ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รวมถึงให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ร่วมกับผู้นำชุมชนคัดกรอง และเมื่อสำเร็จการฟื้นฟูฯ แล้ว จะมีการส่งกลับชุมชนพร้อมระบบติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3-6 เดือน โดย อสม. และผู้นำศาสนา รวมถึงการส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของผู้บำบัด สำหรับจ.นราธิวาส ทาง ป.ป.ส. ภ.9 กระทรวงยุติธรรม กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอยต่อไป
ในส่วนของ “บ้านอุ่นไอรัก” ในจ.ปัตตานี ได้ยื่นเอกสารขอจัดตั้ง “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมมูลนิธิบ้านอุ่นไอรัก” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์พักคอย เพื่อให้การดำเนินการสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากหากต้องการยกระดับเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะมีกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลานานกว่า
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ตนเชื่อมั่นว่า การขับเคลื่อนในครั้งนี้จะสะท้อนถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการจัดการระบบดูแลผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแน่นอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น พ.ต.อ.ทวี มีกำหนดการลงพื้นที่ไปพบปะ แลกเปลี่ยนความเห็นกับ กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายภาคใต้ (P.N.Y.S) ก่อนมีกำหนดกลับกรุงเทพฯ ในช่วงบ่าย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คกก.สิทธิฯกัมพูชา ร้องยูเอ็น จี้ไทยปล่อยตัว 18 เชลยศึก ซัดละเมิดกม.ระหว่างปท.-เข้าข่ายบังคับสูญหาย
- ต่อ ธนภพ ลั่นเลิกมองหาความรัก เผยไม่ได้ปิดกั้น แต่ไม่ค่อยออกไปไหน
- รวี เล็กอุทัย กางหลักฐานแจง ยันเลือก ‘ชัยเกษม’ เป็นนายกฯ หลังถูกจับโยงโหวตสวนมติพรรค
- เจ้าชายฮิซาฮิโตะ รัชทายาทลำดับที่ 2 ญี่ปุ่น เข้าพิธีบรรลุนิติภาวะ พระองค์แรกในรอบ 40 ปี