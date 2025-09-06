รวี เล็กอุทัย กางหลักฐานแจง ยันเลือก ‘ชัยเกษม’ เป็นนายกฯ หลังถูกจับโยงโหวตสวนมติพรรค
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรวี เล็กอุทัย ส.ส.อุตรดิตถ์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ข้อความระบุว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 5 กันยายน 2568 ในวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32
ผมนายรวี เล็กอุทัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต3 พรรคเพื่อไทย ได้มีมติออกเสียงลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีให้แก่ “นายชัยเกษม นิติสิริ” ครับ
จากการที่สำนักข่าวหลายแห่งได้เผยแพร่ข้อความผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวหาว่าผมโหวตสวนมติพรรค
ซึ่งข้อความดังกล่าวถือเป็นความเท็จและไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากตัวผมเองได้ลงมติโหวต “นายชัยเกษม นิติสิริ” ตามมติพรรค (รายละเอียดตามรูป)
การกระทำดังกล่าวถือได้ว่ามีเจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในตัวของผม อีกทั้งยังส่งผลให้ผมต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติยศอย่างร้ายแรง
การโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผมในลักษณะเช่นนี้ ถือเป็นการใส่ความบุคคลอื่นต่อสาธารณชนหรือต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผมถูกดูหมิ่น เกลียดชัง การกระทำดังกล่าวจึงเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326
นอกจากนี้ การที่สำนักข่าวได้ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อความดังกล่าว ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงและรับรู้ได้โดยบุคคลทั่วไปจำนวนมาก จึงถือเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ซึ่งเป็นความผิดที่มีบทลงโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328
ด้วยเหตุนี้ ผมนายรวี เล็กอุทัย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิและเกียรติยศของตนเองจากการกระทำอันไม่ชอบธรรมดังกล่าวและเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการหยุดยั้งการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นในสังคมต่อไป
ต่อมา นายรวี เล็กอุทัย ส.ส.อุตรดิตถ์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงข่าวชี้แจงเรื่องดังกล่าวตอนหนึ่งว่า สาเหตุและอุดมการณ์ที่ตนเข้ามาเป็น ส.ส. เพราะยึดมั่น ถือมั่นใน พท. ว่าจะสามารถมีนโยบายแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ จึงไม่มีเหตุผลใดที่ตนจะตีตัวออกหากหรือมีข้อสงสัยใน พท.
นายรวี กล่าวว่า จากวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ตนเป็นหนึ่งในคนที่จะต้องออกเสียงเลือกนายกฯ ซึ่งในวันที่ 5 กันยายน ตนลงมติโหวตให้ นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตของ พท.ให้เป็นนายกฯ แต่เกิดเหตุไม่คาดฝัน มีสื่อบางสำนักลงข่าวว่าตนโหวตให้นายอนุทิน ซึ่งตนมีหลักฐาน
“เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ข่าวที่ออกไปส่งผลกระทบต่อตัวผมมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านชื่อเสียง หรือความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนมีให้ ผมยืนยันว่าเลือก นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกฯ และไม่เคยมีใจออกห่างจากพท. สิ่งที่ได้รับผลกระทบต่อชื่อเสียงที่สั่งสมมา ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวผม ผมอยากเรียกร้องความเป็นธรรม แม้ตอนนี้จะมีการแก้ไขแล้ว แต่ประชาชนเข้าใจผิดไปแล้ว ผมไปปรึกษากับทีมกฎหมายของ พท. จะมีปรึกษากับทีมกฎหมายเพื่อดำเนินคดีต่อไป ไม่ว่าพรรคจะอยู่ในสถานการณ์ไหน ผมพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับพรรคเสมอ ” นายรวี กล่าว