โผครม.หนู 1 ชัดแล้ว โควต้าคนนอก มีชื่อ ‘อดีตซีอีโอปตท.-ปลัดต่างประเทศ-อธิบดีธนารักษ์’ 

โผ ครม.หนู 1 ชัดแล้ว โควต้าคนนอก มีชื่อ ‘อดีตซีอีโอ ปตท.-ปลัดต่างประเทศ-อธิบดีธนารักษ์’
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเคลื่อนไหวการการจัดตั้ง “ครม.อนุทิน 1” ภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากสภาผู้แทนราษฎร ล่าสุดมีความชัดเจนจากโควต้าคนนอกแล้ว 3 รายชื่อ ประกอบด้วย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีตซีอีโอ ปตท. จะมารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อดีบดีกรมธนารักษ์ รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จะรับมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ล่าสุดทั้ง 3 คนเดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย เพื่อคุยจิบกาแฟกับนายอนุทิน พร้อมเปิดตัวกับสื่อมวลชนแล้ว
ทั้งนี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาฯ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University, UK
เคยดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
ขณะที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.) และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Claremont Grduste University สหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันเป็น อธิบดีกรมธนารักษ์, ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และกรรมการและกรรมการความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ/กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ด้าน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว สำเร็จปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาฯ และปริญญาโท Master of Arts (International Public Policy) Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกา
ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ, เอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา, ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว และกรุงปารีส, ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน และหัวหน้าคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมมรดกโลก
