ธรรมนัส รุดเข้าพรรคภูมิใจไทย อนุทินพากินเค้กส้ม หวังไม่เหมือนช็อกมิ้นต์ สุชาติ ตามมาร่วมวง

“ธรรมนัส“ ปัดแย่งเก้าอี้กลาโหม ”บิ๊กป้อม“ อุบตอบ ”กล้าธรรม“ ได้กระทรวงอะไรเพิ่ม ไม่กังวลปมคุณสมบัติ เหตุตัวเองเป็นรมต.มา 2 รอบแล้ว แย้ม เลขาพรรคต้องได้เก้าอี้ ด้าน “อนุทิน” พาดื่มกาแฟ บอก “หวังว่าจะไม่เหมือนช็อกมิ้นต์”
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 ที่พรรคภูมิใจไทย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เดินทางมายังที่ทำการพรรค เพื่อพบกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเป็นการส่วนตัว
จากนั้น เวลา 16.50 น. นายอนุทินและ ร.อ.ธรรมนัส เดินลงจากที่ทำการพรรคมายังร้านกาแฟจาริสต้าร์ ซึ่งมี น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยาของ ร.อ.ธรรมนัส รออยู่ ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัสสั่งเครื่องดื่มอเมริกาโน่ร้อน ไม่หวาน
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า มาซื้อกาแฟวันนี้หมายความว่าได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่ทราบ ตนมารับภรรยา
จากนั้นนายอนุทินได้พา ร.อ.ธรรมนัสมานั่งพักที่ร้านคาเฟ่ ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัสได้ขอชนแก้วกับว่าที่นายกรัฐมนตรี ก่อนที่นายอนุทินจะหัวเราะ และบอกว่า “หวังว่าจะไม่เหมือนช็อกมิ้นต์“ ก่อนที่จะสั่งเค้กส้มให้ ร.อ.ธรรมนัสได้ลองชิม เมื่อได้ทานแล้วเจ้าตัวบอกว่าอร่อยมาก ผู้สื่อข่าวถามว่า อร่อยเหมือนช็อกมิ้นต์หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า “จำไม่ได้”
จากนั้น เวลา 17.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้เดินทางมายังพรรคภูมิใจไทย และมาร่วมวงกาแฟ พูดคุยกับนายอนุทินและ ร.อ.ธรรมนัส อีกด้วย