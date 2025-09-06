อนุทิน คอนเฟิร์มเอง ครม.นิ่งแล้ว 100% อุบตอบชื่อ รมว.กลาโหม ยัน ทุกคนมืออาชีพ

อนุทิน คอนเฟิร์ม ทัพครม.ครบ 100% แล้ว อุบตอบชื่อรมว.กลาโหม ระบุทุกคนเป็นมืออาชีพ
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 6 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และว่าที่นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีจัดตั้งคณะรัฐมนตรีว่า ไม่ได้รู้สึกเหนื่อย เพราะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน อีกทั้งจะมีการเตรียมทุกอย่างเอาไว้แล้ว ซึ่งมีหลายอย่างที่เร็วกว่าที่เราคาดการณ์เอาไว้ ขณะนี้ได้มีการจัด ครม.เรียบร้อย 100% อย่าเรียกว่าเกลี่ยให้ทุกพรรค เพราะทุกพรรคทราบดีถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ และต้องเริ่มทำงานกันสักทีหลังถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ถามว่าในส่วนของ รมว.กลาโหมได้เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตอนนี้นายกฯยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯเลย เอาเป็นว่าตนไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้น เมื่อถึงเวลาอันสมควร และจะไม่มีการก้าวล่วงใดๆ ก็จะรีบเปิดเผยให้ประชาชนทราบ เพราะทั้งรัฐบาลและรัฐบาลนี้เป็นของประชาชนคนไทย เราจะไม่ทำอะไรลับหลัง มีอะไรก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบและออกความคิดเห็น
เมื่อถามย้ำว่าแล้วเรื่อง รมว.กลาโหมจะต้องทำอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า รัฐมนตรีทุกคน ต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัด ที่สำคัญต้องทุ่มเททำงานด้วยความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต
ถามว่าตำแหน่ง รมว.กลาโหมจำเป็นต้องใช้ทหารมืออาชีพหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า รัฐมนตรีทุกคนต้องเป็นมืออาชีพอยู่แล้ว และจะมีทั้งทหาร, พลเรือน, อส., นายกองใหญ่