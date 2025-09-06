ธรรมนัส ไม่หวั่นถูกร้องจริยธรรม ยันเป็นรมต.มาแล้ว 2 รอบ ปัดแย่งบิ๊กป้อม นั่งเก้าอี้กลาโหม
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 ที่พรรคภูมิใจไทย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยตำแหน่งรัฐมนตว่า ลงตัวแล้วมั้ง อย่างไรก็ตาม ต้องให้ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม เป็นผู้จัดการ วันนี้ตนแค่แวะมาทำธุระกับภรรยา
เมื่อถามยํ้าว่า มีกระแสข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร.อ.ธรรมนัส ร้องหู้ย พร้อมกล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกันขนาดนั้น ส่วนมีความพร้อมหรือไม่นั้น ยืนยันว่าการเป็นนักการเมือง ต้องตอบว่า เราพร้อมทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชนและประเทศชาติ ยืนยันยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน
เมื่อถามว่า กังวลเรื่องคุณสมบัติของตนเองหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานจริยธรรม ร.อ.ธรรมมนัส กล่าวว่า เป็นเรื่องระเบียบที่เขาต้องทำ และตรวจสอบ แต่ตนเป็นรัฐมนตรีมาสองรอบแล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาตนไม่ได้เสนอตัวเป็นรัฐมนตรี เพราะอยากให้รุ่นน้องได้ทำงานบ้าง
เมื่อถามว่า แสดงว่า พร้อมรับตำแหน่งรองนายกฯ และรัฐมนตรีใช่หรือไม่ กล่าวว่า อย่าไปพูดตรงนั้น เพราะต้องกลับไปประชุมว่า พรรคจะเสนอใครบ้าง ต้องเป็นตามระบบของพรรค โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ต้องได้ตำแหน่งอยู่แล้ว เพราะเป็นเรื่องที่พรรคตกลงกันไว้
เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า ร.อ.ธรรมมนัส กำลังแย่งกระทรวงกลาโหมกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่จะต้องแย่งกัน เป็นความเข้าใจผิดมากกว่า ยืนยันว่า ตนไม่คิดไปแย่งอะไร
เมื่อถามว่า สามารถทำงานร่วมกับ พล.อ.ประวิตร ได้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราเป็นนักการเมือง ต้องร่วมงานกับทุกคนได้ อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมายุ่งเรื่องการเมือง
เมื่อถามว่า จะให้ความมั่นใจกับประชาชนอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ให้สังเกตว่า ส.ส.พรรคของตน ส่วนใหญ่มาจากคนรากหญ้า เน้นช่วยเหลือคนฐานรากให้มีชีวิตที่ดี และตั้งแต่ที่ตนเป็นรัฐมนตรีมา ก็ดูแลเกษตรกรเป็นหลัก
เมื่อถามว่า จะได้รับจัดสรรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามเดิมใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมมนัส กล่าวว่า นายอนุทินบอกแล้ว ว่ามอบให้กับพรรคกล้าธรรมดูแล รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม ต้องรอการโปรดเกล้าฯ ก่อน