สุดารัตน์ ควง ชัชวาลย์ ลุยร้อยเอ็ด ประกาศความพร้อมเลือกตั้ง ย้ำถึงเวลาสร้างการเมืองสุจริต ขจัดคอรัปชั่น
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค นายชัชวาล แพทยาไทย เลขาธิการพรรค พร้อมคณะผู้บริหารพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเวทีใหญ่พบปะประชาชนในหลายอำเภอ ทั้งปทุมรัตต์ เกษตรวิสัย และจตุรพักตรพิมาน โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนับพันคน เพื่อพูดคุย รับฟังปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจชุมชน และราคาพืชผลทางการเกษตร
คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ประกาศความพร้อมเลือกตั้ง ลุยขับเคลื่อนนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งกองทุนเครดิตประชาชนเพื่อปลดหนี้นอกระบบและเพิ่มทุนประกอบอาชีพ บำนาญประชาชน 3,000 บาทต่อเดือน รวมถึงการปลดล็อกกฎหมายกว่า 1,400 ฉบับที่เป็นอุปสรรคต่อคนค้าขายรายเล็กและ SMEs ให้ลุกขึ้นมาทำมาหากินได้ รวมถึง การยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร และ ราคาปศุสัตว์ อย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกัน ยังมีเป้าหมายสร้างการเมืองสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องล้างการทุจริตให้สิ้นซาก พร้อมผลักดันนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชน
คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า 4 เดือนจากนี้คือช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อปลดล็อควิกฤตทางการเมืองและสร้างทางออกให้ประเทศ พรรคไทยสร้างไทยจึงเสนอให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จากการเลือกตั้งโดยประชาชน 100% เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่สะท้อนเจตจำนงประชาชน โดยยืนยันไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 แต่แก้ไขตั้งแต่หมวด 3 เป็นต้นไป รวมถึงที่มาของนายกโดยเปิดให้สามารถเลือกจากสส.ได้ พร้อมตัดวงจร สส. งูเห่า ด้วยการกำหนดบทบัญญัติให้ฟังมติพรรค เป็นกลไกป้องกันการซื้อเสียง
ข้อเสนอสำคัญของพรรคคือ การแก้รัฐธรรมนูญให้ใช้เสียง 3 ใน 5 ของรัฐสภาโดยไม่ต้องพึ่ง สว. พร้อมแก้กฎหมายประชามติให้ตัดสินด้วยเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์ อีกทั้งบัญญัติห้ามนิรโทษกรรมการรัฐประหาร ถือเป็นกบฏต้องรับโทษสูงสุด และให้ทำประชามติเพียงครั้งเดียวเพื่อความรวดเร็ว ซึ่งเชื่อว่าจะจบได้ภายในระยะเวลาสี่เดือน
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากการเลือกตั้งครั้งหน้า คือ “การเมืองที่จริงใจกับประชาชน ไม่ใช่แสวงหาเพียงอำนาจ โดยใช้นโยบายฉาบฉวยประชานิยม” พรรคไทยสร้างไทยพร้อมแล้วที่จะสร้างการเมืองสุจริต และสร้างนโยบายที่พลิกฟื้นชีวิตให้พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน เป็นความหวังของพี่น้องประชาชน คุณหญิงสุดารัตน์ ประกาศผ่านเวที ยุทธศาสตร์ภาคอีสานที่จังหวัดร้อยเอ็ด
