เอกนิติ เปิดใจ รับถูกทาบนั่ง รมว.คลัง รัฐบาลใหม่ พร้อมทำเพื่อชาติ แม้เป็นเวลาสั้นๆ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน จากกรณี ที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เดินทางไปร่วมจิบกาแฟ และ กินเค้ก ร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่พรรคภูมิใจไทย และมีการคาดการณ์ว่า จะเข้ามานั่งรมว.คลัง นั้น
ล่าสุด นายเอกนิติ เปิดเผยกับ ประชาชาติธุรกิจ ว่าได้รับการทาบทามให้เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลชุดใหม่ ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนล่าสุด
พร้อมกับระบุว่า รู้สึกยินดีที่จะได้ทำเพื่อประเทศชาติ แม้ว่าอาจจะได้ทำงานในระยะเวลาสั้น ๆ ก็ตาม
“ขอแค่ได้ทำเพื่อประเทศชาติก็ยินดี ถึงจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ก็ไม่เป็นไร” นายเอกนิติกล่าว