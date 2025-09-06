เพื่อไทย นัดส.ส.เปิดใจ ถอดบทเรียนตัวเอง จ่อถกเข้มงูเห่า ยันถ้ามติให้ขับ ก็ต้องขับออก

พท.นัดถกปมงูเห่า-เปิดใจ ส.ส.ถอดบทเรียน 9 ก.ย.นี้ หลังเปลี่ยนขั้วมาเป็นฝ่ายค้าน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ฐานะประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า วันที่ 9 กันยายนนี้ จะมีการประชุม ส.ส.ประจำสัปดาห์ของพรรคเพื่อไทย โดยจะมีการเปิดให้ ส.ส.ที่เข้าร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น หลังต้องสลับขั้วมาทำหน้าที่ฝ่ายค้าน และให้แต่ละคนเปิดใจอธิบายความรู้สึกที่มีต่อพรรค ส่วนตัวในฐานะนักการเมืองคนหนึ่ง เคยเป็นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล มองว่าเป็นเรื่องปกติต้องรับให้ได้ และต้องทำงานเพื่อประชาชนต่อไม่ว่า จะอยู่ตรงไหนก็ตาม
เมื่อถามว่า มาตรการดำเนินการต่อ ส.ส.ที่โหวตสวนมติของพรรค ซึ่งในจำนวนนี้มี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.บัญชีรายชื่อ อยู่ด้วย นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องเป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนของพรรค คาดว่า ที่ประชุมก็จะมีการหารือในเรื่องนี้ ตามขั้นตอนจะต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการจริยธรรมของพรรคด้วย และเมื่อผลออกมาเป็นอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น จะให้ขับออกก็ต้องขับออก