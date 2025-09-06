โผครม.ใกล้เสร็จ อนุทินเดินไว เรียกกรอกประวัติ สะพัดยุติธรรม เป็นตำรวจ มีชื่อไผ่-ธนกร

“อนุทิน” นัดพรรคร่วม เดินเกมจัดทัพ ครม. ใกล้ลงตัว ทยอยกรอกคุณสมบัติ แล้ว จับตาก.ยุติธรรม โควตาคนนอก ด้าน กล้าธรรม-พปชร. ยังแย่งกลาโหม ไรชื่อ ”บิ๊กป้อม“ ส่วน “ไผ่ ลิกค์” มีชื่อนั่ง รมช.เกษตรฯ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่พรรคภูมิใจไทยช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นวันนี้ค่อนข้างคึกคัก บรรดาพรรคร่วมรัฐบาลและกลุ่มการเมือง ที่สนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรี ต่างเดินทางเข้ามาที่พรรค อาทิ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย โดยคาดว่า น่าจะมีการพูดคุยจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีให้ลงตัว ตามโควต้าของแต่ละส่วน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโผ ครม.ล่าสุด พรรคภูมิใจไทยจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีส่วนใหญ่ประมาณ 12 ที่นั่ง โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นั่งนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีชื่อนายทรงศักดิ์ ทองศรี และ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ นั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ส่วน นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค ครั้งนี้จะได้รับโอกาสเป็นรัฐมนตรีป้ายแดง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้าน นางศุภมาส อิศรภักดี โผครังนี้ถูกโยกไปนั่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนกระทรวงที่ต้องจับตาอย่างกระทรวงคมนาคม มีชื่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นั่งเจ้ากระทรวง ด้าน นายภราดร ปริศนานันทกุล ก็มีชื่อเป็นรัฐมนตรีป้ายแดง นั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำหรับ โควต้าคนนอกที่ชัดเจนแล้ว นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมธนารักษ์ ที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จะได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังเป็นโควต้าคนนอก ซึ่งมีกระแสข่าวว่า เป็นตำรวจ
ในส่วนของพรรคกล้าธรรม 7 เก้าอี้ มีการเสนอ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่ตำแหน่งนี้ก็มีความต้องการจากพรรคพลังประชารัฐด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น นายอัครา พรหมเผ่า ขณะที่นายไผ่ ลิกค์ จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ นอกจากนี้ ยังมีชื่อของ นายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรี และ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย แต่ยังไม่ได้ระบุกระทรวง
ส่วน พรรคพลังประชารัฐ ได้ 4 เก้าอี้ ซึ่งตอนนี้มีรายชื่อปรากฏคือ นายสันติ พร้อมพัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอีกหนึ่งเก้าอี้ที่เสนอขอ คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ได้นั่งเอง แต่จะส่ง พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เข้ามาดำรงตำแหน่ง ส่วนอีก 2 ตำแหน่งมีรายชื่อแล้วเป็น นางตรีนุช เทียนทอง กับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะนั่งกระทรวงใด อาจจะเป็นกระทรวงแรงงาน
สำหรับกลุ่ม นายสุชาติ ชมกลิ่น ชัดเจนแล้วว่า ได้ 3 เก้าอี้โดยเจ้าตัวได้นั่งรองนายกรัฐมนควบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ คนสนิทนายสุชาติ ได้โควต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีชื่อของ นายธนกร วังบุญคงชนะ จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในส่วนกลุ่มของ นายศักดา วิเชียรศิลป์ ได้โควต้ารัฐมนตรีว่าการ 1 และรัฐมนตรีช่วยว่าการ 1 ซึ่งมีชื่อของนายนริศ ขำนุรักษ์ ส่วนกลุ่มของนายนิพนธ์ จะได้รับเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 1 ตำแหน่ง
อย่างไรก็ตามขณะนี้ ว่าที่รัฐมนตรีได้ ทยอยกรอกประวัติ เพื่อตรวจสอบ คุณสมบัติแล้ว