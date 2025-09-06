เด็จพี่ แนะอนุทิน แบ่งเค้กครม. อย่าให้มีเสียงยี้ จับตาเข้ม เคลียร์เขากระโดง-คดีฮั้วส.ว.

“เด็จพี่” ฝากการบ้านล่วงหน้า “ครม.หนู1” อย่ามุ่งแค่แบ่งเค้กกลุ่มการเมือง ขอเร่งแก้ปัญหาปากท้อง ยาเสพติด เคลียร์ปมเขากระโดง-ฮั้วสว.ให้ชัด ย้ำ วาระรบ. 4 เดือน เจอตรวจสอบหนักแน่
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ที่ประชุมส.ส.เสียงส่วนใหญ่โหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ คนที่ 32 หลังจากนี้คงจะเตรียมฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรี ได้แต่หวังว่า ครม.ชุดใหม่หรือครม.หนู1 ที่ออกมาจะไม่ใช่การแบ่งเค้กสมประโยชน์กันเฉพาะกลุ่มการเมือง พวกที่สนับสนุนเป็นนายกฯ จนทำให้เกิดเสียงยี้ ขอให้เลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมาแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดให้ประชาชน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง หนี้สิน พืชผลเกษตรตกต่ำ ยาเสพติด การกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือเอสเอ็มอี และอีกหลายๆเรื่อง รวมไปถึงปัญหาที่สังคมจับตามอง การฮั้วส.ว. ที่ดินเขากระโดง รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยได้วางบรรทัดฐาน เดินหน้าตรวจสอบทวงคืนความยุติธรรมให้สังคม ประชาชน คงจะไม่เงียบหายไปตลอดกาล หลังเห็นท่าทีหน่วยงานรัฐบางแห่ง เริ่มส่งสัญญาณอะไรแปลกๆ พรรคประชาชนอีกสถานะหนึ่งเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบ อย่าปล่อยปละละเลย เพราะ ส.ว.มีบทบาทอย่างมากในสมการการเมืองไทย
นายพร้อมพงศ์ กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยมีสโลแกนพูดแล้วทำ การแก้ปัญหาประชาชน ปากท้อง เศรษฐกิจ ปมฮั้วส.ว. ที่ดินเขากระโดง ไม่ใช่พูดแล้วแค่ได้ทำ แต่ต้องทำให้ดี ถูกต้อง ไม่ใช่ทำแบบขอไปที ต้องทำให้กระจ่างชัด ไม่ช่วยเหลือพวกพ้อง ไม่กลั่นแกล้งใคร เพื่อให้สังคมคลายสงสัย ในทางพฤตินัยถือว่า นายอนุทินได้เริ่มนับหนึ่งทำงาน ปัญหาของประชาชนบางอย่างลงมือทำได้ทันที นอกจากนี้ นโยบายเร่งด่วน คงไม่เอาเรื่องกัญชามาปัดฝุ่นอีกครั้ง
นายพร้อมพงศ์ กล่าวต่อว่า ช่วงพรรคภูมิใจไทย เป็นฝ่ายค้าน เคยอภิปรายท้วงติงนโยบายรัฐบาลเพื่อไทย แต่ถ้าเห็นว่าเรื่องอะไรเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เดินหน้าสานต่อได้ อย่าไปปักธง อะไรมากจากเพื่อไทยล้มเลิกหมด ขอให้แยกแยะ อายุรัฐบาลอนุทิน เวลาได้เริ่มนับถอยหลังเรื่อยๆ อีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดนายอนุทิน กันยายนคงเป็นเดือนพิเศษของนายอนุทิน ครบรอบวันเกิดด้วยการเป็นนายกฯอย่างน้อย 4 เดือน ถือว่ามีเวลาสำหรับการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ที่บอกจะคืนรอยยิ้มกลับสู่ประเทศ จะทำตามคำมั่น ถือเป็นเรื่องที่ดี
“ขอย้ำเตือนว่าปีนี้นักษัตรมะเส็งหรืองูเล็ก เรากำลังจะได้ ครม.หนู1 มาแก้ไขปัญหา แต่ไหนแต่ไรมา หนูมักเป็นอาหารอันโอชะของงู ตลอดวาระของรัฐบาลภูมิใจไทย อะไรที่พูดกับประชาชน สัญญาประชาคมเอาไว้ ก็ขอทำให้ได้ และทำให้ดี ไปพร้อมกับการเตรียมรับมือภาคการเมือง สังคม ประชาชน ที่จะร่วมกันตรวจสอบการทำงานรัฐบาลคุณหนูอนุทิน ทุกโครงการ ทุกนโยบายอย่างหนักหน่วงเข้มข้น” นายพร้อมพงศ์ กล่าว