อดีตผู้ว่าปู โพสต์ภาพนั่งวีลแชร์ เข้าแอดมิตรพ. เตรียมผ่าตัดเช้าพรุ่งนี้
เมื่อเวลา 20.02 น. วันที่ 6 กันยายน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หรือ “อดีตผู้ว่าปู” โพสต์เฟซบุ๊กเช็กอินที่ โรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมภาพขณะนั่งวีลแชร์ ระบุว่า “เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น พอหมอเห็นอาการบวมและอักเสบ ที่ตาตุ่มขวาของผม สั่งแอดมิททันที กำหนดผ่าในวันพรุ่งนี้ หกโมงเช้า ยังนึกไม่ออกว่าช่วงนี้นอนบ้าน หรือโรงพยาบาลมากกว่ากัน”
โดยก่อนหน้านี้ นายวีระศักดิ์ ได้โพสต์ภาพตาตุ่ม พร้อมระบุว่า “ตาตุ่มบวม ข้างขวาของเท้า ตาตุ่มอักเสบและบวมขึ้นมาอีกครั้ง เคยเป็นลักษณะนี้ เมื่อสิบกว่าปีก่อน ต้องคว้านเอาหนองออกให้หมด และเย็บปิดปากแผล เมื่อเดือนที่แล้ว ก็เกิดอักเสบแบบนี้ หมอให้ยามากินแก้อักเสบ ดูท่าจะดีขึ้นมาก แต่เมื่อคืนกลับมีอาการอักเสบมาก พรุ่งนี้ไปหาหมออีกที หวังว่าคงไม่มีอะไรครับ”