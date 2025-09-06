เศรษฐา ตอบแฟนคลับ เลิกเล่นการเมืองแล้ว หลังถูกถาม ทำไมยังอยู่เพื่อไทย
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้แชร์ข่าวทหารแนวหน้าต้องการเครื่องซักผ้า เตาแก๊ส ผ่านบัญชีในแพลตฟอร์ม x (@Thavisin) โดยระบุว่า “ได้ครับ เดี๋ยวผมส่งไป”
ทั้งนี้ ในโพสต์ดังกล่าวได้มี ผู้ใช้งานบัญชี x เข้าไปคอมเมนต์ว่า “คุณเศรษฐาเป็นคนดีนะครับ ทำไมคุณเศรษฐายังอยู่กับเพื่อไทยอ่ะครับ ทุกคนรู้ว่าทักกี้ไม่ใช่คนดีอะไรทำไมคุณเศรษฐาถึงยังลดตัวไปคบกับคนแบบนี้ครับ จริงๆอ่ะเสียดายคุณเศรษฐามากนะ ทั้งพรรคดูคุณเศรษฐามีกิเลสน้อยที่สุดแล้วครับ อาจจะเป็นความโชคดีก็ได้ครับ เป็นนักธุรกิจดีกว่าเป็นนักการเมืองครับ”
ซึ่งนายเศรษฐา ได้ตอบกลับข้อคิดเห็นดังกล่าวสั้นๆ ว่า “ผมเลิกการเมืองแล้วครับ “
ได้ครับ เดี๋ยวผมส่งไป https://t.co/iZJmqF5hiI
— Srettha Thavisin (@Thavisin) September 2, 2025
