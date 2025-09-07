ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พรรคไทยศรีวิไลย์ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง พรรคไทยศรีวิไลย์ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
โดยระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยศรีวิไลย์ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้น
นายณรงค์ศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา รองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ รักษาการหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2568 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้เลิกพรรคไทยศรีวิไลย์ ตามข้อบังคับพรรคไทยศรีวิไลย์ พ.ศ. 2565 ข้อ 113 กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรคไทยศรีวิไลย์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้ พรรคไทยศรีวิไลย์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2568