‘วันนอร์’ เตรียมยื่นคำร้อง 60 ส.ส.ส่งศาล รธน. เอาผิด ‘อนุทิน-ณัฐพงษ์’ กรณีทำ MOA จันทร์นี้
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ส.ส.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันเข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพการเป็น สส. ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (2) ประกอบมาตรา 185 (1) และ (2) กรณีทำ MOA ยุบสภา 4 เดือนและทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญแลกโหวตนั่งนายกรัฐมนตรีนั้น โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่ได้ลงนามเพื่อส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมาได้ใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของการลงลายมือชื่อ จนถึงเวลา 16.30 น. ดังนั้น จึงเห็นว่าควรส่งให้ตามขั้นตอนในวันที่ 8 กันยายน (อ่านข่าว เปิดหนังสือ ส.ส. ยื่นศาลรธน.วินิจฉัย ‘อนุทิน-ณัฐพงษ์’ พ้น ส.ส. เหตุทำ MOA เข้าข่ายแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ครอบงำพรรคการเมือง)
เบื้องต้นมีรายงานว่า ส.ส.ที่ร่วมเข้าชื่อดังกล่าวมีประมาณกว่า 60 คน คาดว่าจะเป็นกลุ่มของส.ส.พรรคเพื่อไทย ส.ส.พรรคประชาชาติ เพราะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ ส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายคนเห็นสอดคล้องว่าควรส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญต่อประเด็นข้อตกลงระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนนั้น ขัดกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ