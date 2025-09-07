พรรคภูมิใจไทยเตรียมรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ‘อนุทิน’ เป็นนายกฯ คนที่ 32 สื่อมวลชนปักหลักเเน่น
เมื่อวันที่ 7 กันยายน บรรยากาศที่ทำการพรรคภูมิใจไทยเป็นไปอย่างคึกคัก สื่อมวลชนจากทุกสำนักปักหลักรอทำข่าวกันอย่างหนาแน่นที่บริเวณชั้น 2 ของที่ทำการพรรค ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32
สำหรับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณชั้น 4 ของที่ทำการพรรค โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนปักหลักรอทำข่าวอยู่บริเวณชั้น 2 โดยมีจอมอนิเตอร์ภายในห้องพักสื่อมวลชนสำหรับรับชมถ่ายทอดสดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
เเละนอกจากนี้สื่อที่ จะเข้าติดตามทำข่าวพิธีพระบรมราชโองการฯ ณ ที่ทำการใหญ่พรรคภูมิใจไทย จะต้องผ่านการลงทะเบียนและได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล มีกำหนดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย โดยไม่ให้สัมภาษณ์
ซึ่งมีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ยืนยันว่าโผ ครม.เสร็จแล้ว 100% คาดว่าวันนี้จะมีการแถลงทิศทางบริหารประเทศ ภายในระยะเวลา 4 เดือน ที่ได้ทำ MOA ระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย
ขณะนี้บรรดาเเกนนำพรรคภูมิใจไทย และ ส.ส.ของพรรค ต่างทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อเตรียมเข้าร่วมพิธี โดยก่อนเริ่มพิธี มีนางสาวบุญธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึง นายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอื่นๆ เข้ามาทักทายสื่อมวลชนในห้องแถลงข่าว ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม