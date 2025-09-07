‘อนุทิน’ รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ ทำหน้าที่ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม

‘อนุทิน’ รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ทำหน้าที่ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
เมื่อเวลา 11.33 น. วันที่ 7 กันยายน ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 เดินทางมาถึงที่ทำการพรรคภูมิใจไทย โดยได้อัญเชิญไปยังสถานที่ในการรับสนองพระบรมราชโองการฯ
จากนั้น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ความว่า
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร
จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวหลังรับสนองพระบรมราชโองการว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าพระพุทธเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับเป็นศุภสิริมงคล และเกียรติยศอันไพบูลย์ แก่ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนี้ จักเป็นที่สำนึกและเทิดทูนไว้ เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ของข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม ให้สมกับที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัย เพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทย และความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติ ตามพระราชปณิธาน และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ สำหรับพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี มีบิดา นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล มารดา นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล บุตรชาย นายเศรณี ชาญวีรกูล คู่สมรส น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ และครอบครัวชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล เลขาธิการพรรค และแกนนำกลุ่มการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาล อาทิ พรรคกล้าธรรม (กธ.) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กลุ่ม 16 ของนายสุชาติ ชมกลิ่น และ ส.ส.เพื่อไทย นำโดยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นต้น มาร่วมแสดงความยินดี
จากนั้น นายอนุทินได้คุกเข่ากราบบิดาและมารดา ก่อนเข้าสวมกอดและหอมแก้มบุตรชาย ก่อนเดินทักทาย หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล เลขาธิการพรรค แกนนำกลุ่มการเมือง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และพรรคร่วมรัฐบาล ก่อนจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกับครอบครัว และพรรคร่วมรัฐบาล