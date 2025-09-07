อนุทิน ประกาศ แก้ปัญหา 4 ด้าน ยันนั่งควบ มท.1 เดินหน้าแก้รธน.ยุบสภาใน 4 เดือน
เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 7 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย แถลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากรับสนองพระบรมราชโองการ ว่า ตนให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน ว่า ตนและคณะรัฐมนตรีของผมทุกคน จะมุ่งมั่นทุ่มเททำงานด้วยความไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกำลังกาย กำลังสมอง เพื่อให้ประเทศไทยของเราได้หลุดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตต่างๆ โดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความมั่นใจโดยผ่านความไว้วางใจ และการลงคะแนนเสียงของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน ที่ได้ให้การสนับสนุนตนให้เข้ามาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และได้เสียสละให้ประเทศไทยมีทางออก และหลังจากลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วได้กลับไปอยู่ในเจตนารมณ์เดิมของพรรคประชาชน คือ การเป็นฝ่ายตรวจสอบ ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาล เช่น พรรคกล้าธรรม พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปไตยใหม่ และพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ให้การสนับสนุนไว้วางใจทำให้รัฐบาลของตน
ด้วยเวลาที่มีอยู่จะเร่งแก้ปัญหา 4 ด้านที่เป็นภัยคุกคาม กระทบชีวิตประชาชนชาวไทย คือ 1.ปัญหาเศรษฐกิจ เร่งลดรายจ่าย ลดค่าครองชีพ ลดค่าพลังงาน ค่าเดินทาง ค่าขนส่งให้พี่น้อวงประชาชน แก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร หามาตรการต่างๆ ทั้งทางกฎหมาย และอำนวยความสะดวกเสริมสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ ดูแลรายได้ประชาชนท้องถิ่นให้มั่นคงมากขึ้น
2.ปัญหาความมั่นคง รัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาพิพาทไทย-กัมพูชา ด้วยแนวทางสันติภาพ ลดความสูญเสียของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ แต่ก็ต้องยึดหลักการไม่เสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว คนไทยไม่เสียประโยชน์ ดำเนินชีวิตตามปกติสุข ชดเชยให้ผู้ประสบภัย ที่อาจล่าช้าไปบ้าง จะต้องชดเชยให้ประชาชนรวดเร็ว
3.ปัญหาภัยธรรมชาติ ที่ต้องเร่งต่อยอดระบบเตือนภัยที่ทำมาแล้วในสมัยที่ตนเป็นรมว.มหาดไทย หวังว่าตอนที่ไปพักร้อน ปภ.และหน่วยงานต่างๆที่เคยประชุมหารือคงไม่หยุดเรื่องระบบเตือนภัย ระบบเยียวยาฟื้่นฟู และการแจ้งเตือนภัย เร่งชดเชย อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม ตนคุ้นเคยเป็นอย่างดี ตอนเป็นรมว.มหาดไทย และจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพราะจะควบรมว.มหาดไทยด้วย ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะไม่หยุดชะงัก
4. ปัญหาภัยสังคม เร่งปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ สแกมเมอร์ การพนัน การพนันออนไลน์ สร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้าน ต่อต้านภัยทุกรูปแบบ ยืนยันไม่ได้มาเพราะบุญคุณของใคร นอกจากบุญคุณของประชาชน ที่มาจากการโหวตของส.ส. หน้าที่คือตอบแทนบุญคุณคนไทย
ยืนยันครม.คัดสรรมาอย่างดี ไม่มีช่วงโปร ทำงานทันทีหลังจากถวายสัตย์ ส่วนอะไรที่เป็นเรื่องกังขาเรื่องจริยธรรม ตัวบทกฎหมาย ที่บางครั้งพวกผมก็ไม่ได้รับความยุติธรรม มีการกลั่นแกล้ง ใส่ร้าย แต่ก็ถือว่าผ่านไปแล้ว เรื่องที่กังวลใจของประชาชน ยืนยันว่า ผมและรัฐบาล รัฐมนตรีทุกคนจะยึดความถูกต้องของกฎหมายเท่านั้น ขอย้ำไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ตามที่มีข้อห่วงใย ให้กระบวนการยุติธรรมทำงานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายต่างๆ ความยุติธรรมที่ต้องมีให้แก่คนทุกคนเท่ากัน และเร่งรัดเปิดเผยกระบวนการทุกอย่าง ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ใช่กฎหมู่
ส่วนที่พรรคปชน.ห่วงใย และบันทึกไว้ในข้อตกลง เรื่องแก้รธน. ยืนยันจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอน และตามที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเร็วๆนี้ แล้วจะยุบสภา ภายในกรอบเวลา 4 เดือน ที่มีข้อตกลงไว้ คืนอำนาจกลับคืนสู่ประชาชน ยืนยันทำงาน ไม่มีพักร้อน พักผ่อน และจะต้องไม่เจ็บป่วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกฯสิงคโปร์แสดงความยินดี ‘อนุทิน’ นายกฯใหม่ของไทย หวังร่วมกันนำพาสองประเทศใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
- โกเมธ คว้าแชมป์จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติ – ‘ชุติกาญจน์’ ครองฝ่ายหญิง
- น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง! ชาวบางบาล เร่งขนย้ายรถ-กางเต็นท์ริมถนนหนีน้ำ
- อดีตโค้ชเซเรน่าเตือนอย่าประมาทโนเล่ ยังมีโอกาสคว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้อีก